Adrián Rodríguez abandonó voluntariamente 'Supervivientes' el domingo 1 de abril. Sus problemas de ansiedad, de los cuales se estaba tratando con psicólogos antes de entrar en el programa, han sido el motivo por el cual ha tomado la decisión.

HACIENDA, ¿PRESENTE EN LA DECISIÓN?

Instantes antes de decidir abandonar, Abraham, amigo del concursante, le dedicó unas palabras al protagonista de 'Chiringuito de Pepe', en las que hizo alusión a Hacienda. Desde entonces, las especulaciones no han dejado de salir a la luz.

Abraham las desmintió posteriormente en 'Sálvame': "No es que tenga una deuda con Hacienda, es que la puede llegar a tener", aclaró.

HACIENDA NO, PERO MULTAS

El contrato entre concursante y productora especificaría expresamente que el pago se realizaría una vez finalizado el concurso. Según adelanta 'Vanitatis', la sanción que debe pagar Adrián Rodríguez ascendería hasta los 30.000 euros. El cantante y actor no percibirá el caché de 7.000 euros semanales que habría acumulado durante las tres semanas que ha estado en Honduras. De esta forma, 'Supervivientes' le ha supuesto una pérdida de dinero.

"Queridos amigos, querida familia, el reto de 'Supervivientes' me ha superado (...) Los que me conocéis de verdad sabéis que soy una persona que estoy constantemente pensando en comida. Creo que la salud es lo primero y mi mente ya me estaba jugando malas pasadas pese a que solo llevaba tres semanas", dijo en un vídeo publicado en la web un día antes de que se hiciera oficial el abandono.