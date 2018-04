"La concursante Saray Montoya ha decidido seguir en el concurso. Anoche, tras la emisión de 'Conexión Honduras', y antes de romper su aislamiento y las condiciones de vida del concurso, Saray tomó la decisión de seguir en el 'Supervivientes'. La concursante se reincorporará en su equipo en cuando amanezca en Honduras y sea posible la navegación".

Así reza el comunicado con el que la organización comunica que Saray seguirá en el concurso, a pesar de que anoche dijo que se marchaba.

SI ABANDONA

Quien no ha rectificado ha sido Adrián Rodríguez. Tras contemplar como sus compañeros degustaban una hamburguesa, abandonó el programa por falta de alimento. "Llevo muchos días con ansiedad. No me esperaba que esto fuera tan duro. Prefiero mi salud antes que seguir aquí." afirmó el concursante, quien confesó haber pasado por problemas que le derivaron a ayuda psicológica antes de ir al reality. "No me merezco llorar cada noche por comida", sentenció Adrián, pese a que su amigo en plató le recordó sus problemas con Hacienda.