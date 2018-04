SUPERVIVIENTES | Dos concursantes abandonan el programa

A medida que los días avanzan la temperatura sube en la isla.

Tras 18 días de convivencia y supervivencia, Adrián y Saray regresarán a España antes de lo pensado. La pareja dijo basta y volverá de forma voluntaria a nuestro país. Al parecer, la dureza del concurso ha sido más fuerte que su empeño por ganar el mismo.

"Mi imagen no está para un show y quiero salir como una señora", aseguró Saray. Con la marcha de la gitana, el programa pierde uno de sus focos de atención. Saray era una habitual de las broncas en el lado Salvaje.

Por su parte, Adrián, tras contemplar como sus compañeros degustaban una hamburguesa, abandonó el programa por falta de alimento. "Llevo muchos días con ansiedad. No me esperaba que esto fuera tan duro. Prefiero mi salud antes que seguir aquí." afirmó el concursante, quien confesó haber pasado por problemas que le derivaron a ayuda psicológica antes de ir al reality. "No me merezco llorar cada noche por comida", sentenció Adrián.

Durante la última emisión del concurso, las cámaras de Telecinco mostraron imágenes de inéditas de la bronca que hubo entre Sofía y Joao durante la publicidad. "Tu cállate que si quiero te hundo", amenazó la extronista a lo que el vidente respondió: "No tienes vergüenza, haces lo que sea por una cámara".

La relación entre Sofía y Logan sigue dando de qué hablar. "Cuanta belleza hay por Honduras, joder", gritó la concursante al ver aparecer a Logan y prosiguió: "Viendo cosas tan bonitas como estas no sé qué más puedo pedir". Veremos si surgen nuevos avances tras la visita de Alejandro Albalá a la isla, decido a romper su relación con ella.

Pero no todo es color en la vida de la extronista de MHYV, sus compañeros, salvo María Lapiedra, han perdido la paciencia y la acusan de no participar en las actividades de su equipo."Si no trabajas no comes", le amenazó el cantante Francisco.