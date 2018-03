Tras el espectáculo de la selección española llegó otro: 'Supervivientes: Tierra de Nadie'.

Si la semana pasada hablábamos del acercamiento entre Sofia y Logan, nuestros presagios se confirmaron ayer. La extronista de 'MYHYV' coqueteó hasta el extremo ante las cámaras. "Que te como" , le susurraba a Logan mientras le besuqueaba.

Desde el plató, Alejandro no pudo soportar las imágenes y finalmente estalló. "No puedo más, me desligo de la defensa directa de Sofía. Mi relación con ella está acabada", afirmó a los pocos minutos de comenzar el programa.

Mi relación son Sofia también está acabada...

Como habrá llegado a esa conclusión Albalá el solito?¿? 🤔#TierraDeNadie2 pic.twitter.com/XkgLZRebPj La Rose 💫 (@La_Rose_9) 27 de marzo de 2018

Su decisión enterneció a su ex, Chavelita, presente también en el plató: "No me importa nada, pero en parte lo entiendo". Sin embargo, el hermano de Sofía salió en defensa de la extronista: "Exijo que se lo digan a Sofía, porque esto no es para nada justo", reclamó. La productora no accedió.

"A ella le podemos jorobar el concurso, pero a mi me está jodiendo la vida aquí fuera", explicó Alejandro a su excuñado.

Sin duda, el ahora ex de Sofía, fue el protagonista absoluto durante el comienzo del espacio. Otra fue Saray, tras haber pasado unos días alejada del grupo compartiendo cama y confesiones con Melissa y Sofia en el Mirador. Las tres parecían las mejores amigas, y juntas se plantaron en la playa del lado salvaje con actitud desafiante. Algo que 'quemó' a Romina, que tras ver a la gitana bailar con Raquel Mosquera, puso en duda el supuesto dolor de espalda que ha excusado a la concursante de alguna que otra labor: "Mentirosa, falsa" espetó la argentina, quien siguió cargando contra su compañera de equipo por "no saber hacer nada".

María Jesús también puso a Saray en su punto de mira. Las dos muejres ya habian tenido un encontronazo previo que terminó provocando un tenso enfrentamiento entre las dos, "Tu no eres para nada fuerte" le dijo Maria Jesús. Saray respondió "Yo tengo más cojones que tú".

La dinámica del concurso hizo que tanto Sofía como Saray regresaran a sus respectivos campamentos y volverían a formar parte de los equipos del lado salvaje y el lado civilizado. El regreso de la gitana al campamento fue uno de los momentos más esperados y tensos de la noche.