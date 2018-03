Alejandro Albalá abandona el plató de 'Supervivientes'

Con apenas 10 días de concurso, la tensión ya se palpa en la isla y en el plató de 'Supervivientes'.

El acercamiento entre Sofía y Logan ha provocado que Alejandro Albalá, novio de Sofía, haya estallado. Su enfado se materializó en una espantada del plató en pleno debate, cansado de que le lluevan las críticas por defenderla: "Vengo con ganas de defenderla, pero es que es un vídeo tras otro. Aquí hago el tonto, porque cada día que vengo son todo golpes", se lamentaba Albalá al conocer los sentimientos de Sofía por Logan.

Logan se ha pasado al 'grupo salvaje' y eso ha dejado a Sofía tocada: "Es como si le conociera de hace tiempo. Me dan ganas de abrazarle, darle besos. Pero no quiero confundirme, no sé si es rollo amigo o algo más. Estoy con un cacao", suspiraba Sofía.

Albalá, por su parte, se contrariaba por que, en su opinión, Sofía no se acuerda de él: "No me manda ningún mensaje de apoyo. Estoy tragando y tragando porque vengo aquí a defenderla".

Barneda, al ver la pena del comentarista trató de consolarle : "Yo creo que es normal que después de lo que ha escuchado tras solo tres meses de relación reaccione así", explicaba la moderadora. "Se ha quedado en shock, no se lo esperaba", proseguía Barneda mientras hacía tiempo para que regresara el despechado novio.

Fue entonces cuando el joven estalló: "Estoy ya un poco cansado de todo esto. No me manda ningún mensaje de apoyo. Estoy tragando y tragando porque vengo aquí a defenderla. Nadie se pone de mi lado en este tema. Estoy cansado. Tengo que tomar una decisión sobre este tema. Porque vengo aquí y siempre es lo mismo". "Vengo con ganas de defenderla, pero es que es un vídeo tras otro. Aquí hago el tonto, porque cada día que vengo son todo golpes, de ella y de los colaboradores. De todo el mundo", sollozó Albalá.



Sólo las palabras del hermano de Sofía consolaron a un decepcionado Alejandro: "Mi hermana es muy sentimental. Pongo la mano en el fuego porque no va a hacer nada con este chico, porque tiene una relación fuera. Ahí todo se magnifica, pero creo que solo está con él porque le cuida, por eso se acerca a Logan. Es más, creo que él está utilizándola como estrategia". Comentó.