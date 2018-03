Llegamos a la segunda gala de Supervivientes 2018, se cumple la primera semana de convivencia en la isla, y ya hay concursantes que quieren abandonarla.

Esta segunda gala estuvo marcada por la primera expulsión del concurso y por las tan temidas nominaciones. La tensión se ha adueñado de los Cayos Cochinos, sobre todo, en el equipo de los salvajes. Comenzamos:

El pasado martes, Jorge Javier realizó una pequeña encuesta a los 'robinsones' en el que les preguntaban con qué concursante se irían a una isla desierta: Alberto y Logan fueron los elegidos, uno por cada equipo. Su sorpresa fue mayúscula cuando Jorge 'Ja', les comunicó que debían intercambiarse de equipo, hecho que debilita al grupo de los civilizados del que Logan es el macho alfa.

Como todos los jueves pudimos asistir a la prueba semanal para ver dónde se tendrían que trasladar los supervivientes para pasar su segunda semana de reallity. Fue un combate de boxeo, literal, entre los dos grupos. Sobre una plataforma, que se elevaba sobre la superficie del mar, los concursantes lucharon. Quien permaneciese en la tarima ganaba el combate. A pesar del intercambio, Logan no pudo tirar de su nuevo equipo que se queda una semana más intentando sobrevivir en la zona salvaje.

La que se cayó, no de la plataforma, si no del juego, fue Saray, que abandonó la prueba mermando las posibilidades de su equipo de ganar el reto y conseguir mejores condiciones para la supervivencia. Minutos antes también había amenazado con abandonar el concurso. El motivo es que siente unos tremendos dolores tras una caída. "Los médicos de aquí me dan pastillas pero no me hacen una radiografía". Finalmente Jorge Javier le prometió que le harían pruebas.

Vamos con los expulsados. Melisa ha tenido el honor de ser la primera expulsada del programa. En la palapa escuchó el veredicto de los espectadores. Saray e Isabel se salvaron por los votos de la audiencia. Todo quedaba ente Mayte y Melisa. Los perores pronósticos se cumplieron y fue Melisa quien debió abandonar la isla.

Durante esta segunda gala también se celebró la primera prueba de líderes. Esta vez no ha sido una prueba de fuerza, los 'robinsones' se sometieron a una prueba de cultura general. María Lapiedra demostró ser el habitante más espabilado del islote...

Y por fin llegaron las nominaciones. Separados en parejas, los concursantes confesaron ante la cámara sus decisiones: Sofía, Mayte, Raquel Mosquera y Alberto fueron los elegidos.

El próximo jueves, más y mejor.