Risto Mejide amenaza con irse 'Got Talent': "No creo que mover las tetas sea suficiente"

Tensa noche en 'Got Ttalent'. Risto Mejide amenazó con no volver al programa ni presenciar la final del mismo si Wendy, una de las concursantes que más polémica ha generado esta temporada,

"Si ella pasa a la final, no vengo al programa", amenazó el presentador. Después continuó más contundente: "Es más, no es que no venga a la final. Es que si ella gana el concurso no vuelvo para la siguiente edición".

Wendy no se quedó callada durante un momento, para después contestar a Risto: "Tengo un problema contigo porque no me valoraste como persona sino como un par de tetas que no merecían pasar a la final".

