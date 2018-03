Lara Álvarez participará junto a Jesús Calleja en el Rally Baja 1.000 de la Baja California, la carrera off road de una sola etapa más larga del mundo con 1.800 kilómetros de recorrido; se enfrentará a uno de sus mayores miedos buceando junto al tiburón ballena; será testigo del drama que viven algunas familias separadas por la frontera entre México y Estados Unidos y experimentará con la comida típica mexicana, en la nueva entrega de 'Planeta Calleja' que Cuatro emitirá el domingo 11 de marzo, a partir de las 21:30h.

"Me encanta el mundo de los rallies y el motor. No tengo nada de miedo a la velocidad, al revés, me atrae", explica Lara Álvarez ante el reto de participar en uno de los rallies más duros del mundo. La presentadora será la copiloto de Jesús Calleja, con el que formará parte de un equipo compitiendo en relevos con un tiempo límite de 48 horas, día y noche.

En su viaje por Centroamérica conocerán la peligrosa ciudad fronteriza de Tijuana, en el extremo norte de la Península de Baja California, y se retarán probando comida picante, en el país donde la palabra 'picante' adquiere todo su significado.

El aventurero leonés cumplirá, además, uno de los sueños de su vida al nadar junto al pez más grande del mundo, el tiburón ballena, en el Mar de Cortés, una experiencia que Lara tampoco podrá olvidar. "Me da bastante miedo bañarme con un tiburón ballena, por mucho que me digan que no hace nada, va a ser un reto para mí", confiesa Lara Álvarez.