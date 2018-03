Ana Rosa, Susanna Griso y otras presentadoras que se han sumado a la huelga

Las dos 'estrellas' de la televisión matinal han secundado la huelga feminista del 8 de marzo y no han hecho su programa. En el caso de Quintana, su programa se ha suspendido y ha sido sustituido por 'La Voz Kids'.

En el caso de 'Espejo Público', el programa que dirige y presenta Susanna Griso en Antena 3, el espacio sí está en antena pero sin ella. Lo presenta Albert Castillon

Además, la ausencia de mujeres en los informativos matinales tanto de radio como de televisión ha sido notable.

Así, en TVE sólo presentaba la edición matinal Jerónimo Fernández, su compañera Ana Ibañez, no estaba en el plató, sin embargo, la información meteorológica sí la hizo una mujer, la habitual a esas horas, Silvia Laplana. Tampoco se ha puesto delante de las cámaras María Casado.

En Antena 3 ni Lorena García ni Angie Rigueiro daban las noticias, como es habitual, sino que lo hacía Ángel Carrera.

En Telecinco, Alba Lago ha dejado sólo al frente de las noticias a Roberto Fernández. Sólo Telemadrid tenía mujeres al frente de su informativo matinal este 8-M.

Carlota Corredera, tampoco presenta 'Cámbiame'

Hoy 8M NO presentaré @cambiame, me sumo a la huelga porque soy una trabajadora privilegiada pero no siempre fue así, hoy paro por las que no pueden hacerlo, paro por las que no pueden conciliar, paro por todas las mujeres de mi vida, hoy paro porque esto no hay quien lo pare 🙌🏻