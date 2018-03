El motivo por el que Penélope mandó a Bardem a dormir al sofá

Javier Bardem habló en el programa 'El Hormiguero' sobre su actuación en la película 'Loving Pablo', en la que participa también su pareja Penélope Cruz. El actor, que interpreta a Pablo Escobar, contó todo lo relacionado al largometraje, y en concreto, una anécdota curiosa sobre una escena.

En esta secuencia en la que los hechos transcurren en una Iglesia, Bardem confesó que advirtió a su mujer instantes previos a grabar la escena: "Lo que suceda en el set de rodaje, no tiene que ver nada conmigo" le dijo Javier, que aseguró que lo hizo con el fin de que la "mala energía" que conllevaba esa escena les pasase factura en su relación en la vida real. Ante la dureza de ese rodaje, el propio actor reconoció que Escobar "era un monstruo, con mucho poder" y que se podía comprobar por "cómo trataba a las mujeres".

Por ello, Pablo Motos preguntó que pasó después de la grabación. En ese momento, el actor admitió que Penélope fue contundente con él: "Me dijo que no quería verme más. Me dijo que me quitara el bigote, que me afeitara y que me fuese a dormir al salón".

Una de las escenas del largometraje es una cena de Escobar con su pareja, en la que le regala una caja que contiene una pistola dentro. Una vez que Virginia (papel que interpreta Penélope en la serie) descubre lo que es, Pablo le advierte de lo que le puede pasar si la encuentran: "Ese vestido te lo quitarán, te lo pondrán a la altura de los tobillos y te sujetarán en el suelo mientras los soldados se turnan para violarte. Te montarán uno tras otro hasta que te destrocen la vagina" lo que provocó el enfado y la tristeza de la mujer de Pablo en esa escena.

Por otra parte, afirmó que para el rodaje tuvo que engordar para hacer el papel, optando por la ingesta de pasta para ganar calorías. Desmintió también que en una escena saliese corriendo desnudo, ya que se trataba de un "doble".

Sin embargo, no fue lo único de lo que habló el actor. Recordó todas las anécdotas "antes de ser famoso", como su etapa de camarero, de la que dice que se le daba mejor "atender en barra" que era "horrible" al atender en terraza. Y reconoció que Al Pacino "fue la persona que más le impacto de Hollywood", y del que dice que es "su ídolo".