María Patiño desvela cuál ha sido su peor momento profesional

María Patiño, colaboradora de 'Sálvame', en un curioso formato de entrevista, confesó sus inseguridades, sus mayores miedos, sus fracasos y complejos.

En un curioso experimento en el que los colaboradores de 'Sálvame' se entrevistan a sí mismos, cual Maradona, María Patiño se sinceró consigo misma.

"A nivel personal no tengo la misma seguridad que a nivel profesional, cuando era niña me sentía diferente, no me quería y eso provoca muchas inseguridades y sufrimientos porque es tan difícil mirarte al espejo... cuando lo consigues, para mí ha sido mi mayor triunfo, mucho más que el profesional", afirmó visiblemente nerviosa ante sus propias preguntas.

Patiño no perdió la oportunidad y habló del que para ella es uno de sus puntos débiles: "No sé perdonar, es uno de mis grandes defectos".

También, hizo hincapié en el trastorno alimenticio que sufrió hace tiempo: "Hace muchos años, cuando comencé a trabajar en televisión, mi directora me pidió hablar de mi trastorno de alimentación en televisión. No me lo pensé porque era una oportunidad para contar algo que conseguí superar. Pero fui absolutamente criticada, dijeron que tenía ganas de protagonismo. Fue tan doloroso que nunca más volví a hablar de este tema en televisión", recalcó la periodista.

Para terminar, María quiso recordar a sus padres fallecidos: "Mi padre me dio una lección de vida tan alucinante (...) desde la no queja, aprendí a ir con él a la quimio, le empecé a ver hasta coqueto, sonreía, daba clases de canto y eso me hacía sentir culpable cuando me quejo de mi día a día", contó sollozando. "Para mí, ellos están aquí, de hecho, no hago cosas que sé que les molestaría".