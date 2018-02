Paz Padilla dejó a todos con la boca abierta en 'El Hormiguero'

Paz Padilla acudió este 19 de febrero de 2018 a 'El Hormiguero' y allí, con Pablo Motos, le dio tiempo a llorar, reír y hacer chistes bastante polémicos.

Padilla visitó 'El Hormiguero (ya lo había hecho en 2015) para presentar 'Desatadas', su nueva obra de teatro. Pero la actriz y presentadora habló de todo y para todos.

"Mira, Pablo, yo es que ahora soy fitness. Mi gimnasio están lleno de policías. Están que te mueres y muchos entrenan sin camiseta. Eran por lo menos 15 y, además justo ese día me tocaba piernas, así que me fui con ellos. Lo peor es que me picaba más que el Cantábrico con ciclogenésis y por la noche no me podía ni mover. Había visto en Aliexpress un embudo para mear de pie y habría dado todo mi reino y un caballo por no tener que agacharme", empezó contando Paz

Padilla también habló, como ya había hecho en 'Mi casa es la tuya', de cómo en Benín, una curandera le tocó los pechos:

"Las santeras me cogían las tetas, que las tengo de silicona por 9.000 euros. Ellas se limpiaban el sudor con la camiseta y se les veían las tetas que eran como calcetines llenos de arena. Y yo les decía que lo mío era postizo"

Luego, más polémica. Motos le recordó a Paz su época como enfermera:

"Yo iba al hospital y me recorría todos los departamentos contando chistes. Quería ser funcionaria para tener un mes de vacaciones y las navidades"

Para poner la guinda al pastel de la noche, Padilla contó cómo fue besar a una mujer (tuvo que hacerlo en la serie 'La que se avecina'): "Me tiré cinco días sin comer. Me dio fatiga, no por nada, pero no podía con ello"