Amaia desvela que habrá un documental sobre 'OT 2017': "No sé si puedo decirlo"

Como cada vez que habla, Amaia aparece en los titulares de los medios de comunicación. Hoy es noticia por su aparición en 'Las Mañanas de La 1', con María Casado. A la cantante, además, se le ha vuelto a ir la lengua, desvelando que la última edición de 'OT', la que ha supuesto el gran regreso del programa, tendrá su propio documental.

La productora que prepara mencionado documental es 'Gestmusic'. Entre las producciones de mayor éxito de la productora destacan Operación triunfo, Crónicas Marcianas, Lluvia de estrellas, No te rías que es peor, Parodia nacional, ¡Mira quién baila!, ¡Allá tú!, Atrapa un millón, Tú sí que vales, Tu cara me suena y ¡Ahora Caigo!, entre otros.

Así lo ha desvelado la cantante, tras ser preguntada por la cena que mantuvieron ayer varios participantes.

''La cena de ayer también era para el documental ese que se va a hacer... no sé si se puede decir. Siempre me pasa lo mismo. Madre mía no sé donde meterme"



