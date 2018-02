Así fue el 'zasca' de Susanna Griso a Mariano Rajoy en El Hormiguero

Susanna Griso pasó por el plató de 'El Hormiguero', el programa de Pablo Motos. La presentadora, que ya arrastra"con mucho orgullo" 12 temporadas a sus espaldas a bordo de 'Espejo Público', repasó su carrera periodística, la actualidad y sus últimos meses al frente del matinal marcados por dos malas noticias: la muerte de su madre y el proceso independentista de Cataluña.

Sobre el procés catalán, la periodista aseguró que le había afectado "más de lo normal", llegando "a lo emocional".

"El tema catalán me ha afectado mucho porque me he sentido dolida, ofendida y ha creado una quiebra que me ha generado cierta violencia (...) Me resisto a que eso ocurra pero si que hay ciertos silencios", explicó en directo. Sin embargo, al final, "las personas están por encima de todo lo demás", aseguró, dejando clara su opinión y posición al respecto.

Tras esta reflexión personal, Pablo le preguntó por sus horas de sueño, a lo que contestó en tono satírico, acordándose de Mariano Rajoy. "Duermo bastante poco (...) Si Rajoy, que es presidente del Gobierno, duerme sin ningún tipo de preocupación, ¿por qué yo tengo que preocuparme por mis miserias?", dijo Griso.

En su día, Griso perdió a su madre en la misma semana que fue nominada al Segundo Premio Ondas, que finalmente terminaría ganando. Sobre ello también reflexionó: "Ahora la llamaría y se lo contaría, qué ilusión le haría, pero no pude", señaló, emocionada y orgullosa.