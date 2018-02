Los rumores sobre una relación entre Cepeda y Aitana se hacen cada vez más fuertes. Prueba de ello lo vivimos anoche durante la última gala de Operación Triunfo. Ambos se subieron al escenario para entonar 'No puedo vivir sin ti', una de las canciones más bonitas de la edición.

Sin embargo, cuando de la boca de Cepeda tendría que haber salido un "yo quiero más", el gallego pronunció "yo te quiero más".

Una vez terminada la gala, Cepeda publicó en Instagram el siguiente mensaje:

"Podrán hablar, podrán decir de todo. A estas alturas que más me da. Ya no actúo cuando canto contigo. Ya no actúo cuando te miro porque no puedo. No sé que es esto pero lo que sé es que lo es. Yotequieromas. Libre, sea cual sea nuestro camino".

¡Feliz San Valentín!

AITANA CONTESTA EN TWITTER

"Por ser, por estar y por cuidarme. Es un gran apoyo y sabe que me tendrá ahí siempre", ha dicho la cantante.