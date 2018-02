Alfred y Amaia se plantean ir a vivir juntos a Barcelona

El concursante de OT ha comentado que, después de hablar con Amaia, que la navarra tiene ganas de mudarse a Barcelona y que "podría ser que cogiéramos un piso juntos". Todo ello después de que Amaia y él pasaran unos días en Barcelona y pasaran totalmente desapercibidos. Alfred y Amaia pasaron por La Rambla y hasta el Puerto "y no nos paró nadie. Ella tenía miedo porque decía que nos pararía mucha gente y le dije que no se preocupase, que aquella zona era guirilandia" según declaró en los micrófonos de RAC1.

No solo habló de su relación con Amaia, sino que también habló de su paso por la Academia y comentó que sufrió una bajada de peso grande, "cuando salí de la Academia lo primero que hice fue irme a un centro comercial porque he perdido 7 kilos y no me iba ni un pantalón". También tuvo tiempo para hablar sobre su situación antes de su ingreso en el concurso musical OT "estaba en un punto de mi vida con un poco de crisis existencial, yo había tenido muchos prejuicios sobre programas de televisión pero pensé que ir a OT no sería tan relevante".

Alfred sabe muy bien cual ha sido su papel en la Academia. "Tengo muy claro lo que quiero hacer. Soy el rebelde del grupo. Siempre hago lo que quiero pero siempre escucho y hay veces que algunas cosas las aplico". El catalán habló sobre el mundo de la música y la dificultad que conlleva hacerse un hueco. "Estamos en un mundo en el que cuesta hacerse un hueco en la música. Por mucha preparación que tengas, cuesta mucho entrar, estaba un poco frustrado porque quería compartir muchas cosas con mucha gente y al final Operación Triunfo me ha dado esta oportunidad" concluyó.