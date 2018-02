La lista de las canciones que se repetirán en OT, la Fiesta

Los concursantes de la edición 2017 de OT va a revivir las mejores canciones que los concursantes han interpretado a lo largo de las galas del concurso. La lista se compondrá de 14 canciones, una de ellas, elegida por le público a través de las redes sociales, las canciones son las siguientes:

- 'Shake it out' - Una de las canciones que Amaia interpretó en la gala 9 y que dejó a los espectadores con la boca abierta.



- 'Issues' - Canción que interpretó Aitana en la gala 3 y fue una de las mejores que ha hecho en todo el concurso.



- 'What about us' - Canción de la delicada y, a la vez, potente Marina, que interpretó en la gala 11. Fue una gran actuación con una gran coreografía.



- 'Tu canción' - La canción con la que Amaia y Alfred va a representar a España en Eurovisión ha sido una de las que más a gustado a lo largo del 'reallity'.



- 'No puedo vivir sin tí' - Un tema de Los Ronaldos interpretada por Aitana y Cepeda en una actuación muy buena de la pareja en la primera gala del concurso.



- 'Runnin' - Miriam y Agoney interpretaron esta bonita canción en la gala 1 de OT y en ella se pudo ver el potencial de ambos.



- 'Don't you worry about a thing' - Ana y Mimi interpretaron la canción de Tpry Kelly con mucha coreografía y que sorprendió enormemente a los jueces en la primera gala de OT.



- 'Don't dream it's over' - Alfred y Marina cantaron esta canción en la gala 1 del concurso.



- 'Shape of you' - Amaia y Roi fueron los se encargaron de cantar esta canción de Ed Sheeran.



- 'La revolución sexual' - Esta fue una canción que cantaron todos los miembros de la academia y que consiguió una repercusión grande por su sonoridad y belleza.

- 'A quien le importa' - Los concursantes también cantaron esta canción de Alaska en la gala 7 y tuvo mucha repercusión y gustó mucho a la gente.



- 'Camina' - Esta es otra de las canciones que interpretaron todos y que también se repetirá en la gala OT, la Fiesta, que se realizará el próximo martes.



- 'Lo malo' o 'City of stars' - Estas serán las canciónes entre las que OT deja elegir a los seguidores de sus redes sociales.