EL HORMIGUERO | Este es el mensaje reivindicativo que lanzan Los Javis sobre su relación

Protagonistas de las películas 'Paquita Salas' y 'La Llamada', profesores más queridos de OT y con la mirada puesta en la próxima gala de los Goya después de ganar con la segunda película los premios a mejor comedia y mejor trailer. Los Javis están de moda y ayer por la noche dejaron un mensaje reivindicativo y de concienciación para el público en 'El Hormiguero'

Javier Ambrossi sostuvo con respecto a la fama, que no han tenido ni un minuto de su tiempo en asimilarla: "No nos está dando tiempo a procesarla, nos cuesta asimilarlo". Su pareja, Javier Calvo, argumentaba lo mismo al decir que "no se habían enterado".

Pero no se quedó la cosa ahí. El principal foco de atención de la visita de la pareja de moda fue el mensaje que lanzó Calvo en la gala de los Premios Feroz, y Pablo Motos le dio la oportunidad de relanzar ese mensaje que el que fuese actor de la serie 'Física o Química' lanzó emocionado: "Al niño al que yo apelo le digo que ese sufrimiento va a pasar. Le invito a coger ese sufrimiento y convertirlo en arte como hemos hecho todos los que lo hemos pasado mal".

Ambrossi, por su parte, también dejó otro titular remarcando su situación actual: "Me viene bien que me recuerden que mi vida está bien y es normal". Ambos quisieron hacer ver a la gente que si ellos han logrado todo aquello por lo que han luchado, los demás también pueden hacerlo: "Hemos construido una carrera y una familia juntos cuando nadie creía en nosotros. Si nosotros podemos, tu lo puedes conseguir" sentenciaron.