Marina vuelve a ser el centro de atención. La sevillana, que fue expulsada en la quinta semana de concurso, ha vuelto a estallar ante las numerosas críticas que ha recibido en Twitter por su peso. No es la primera vez que ha tenido que sufrir este tipo de acoso, ya en su estancia en el concurso soportó críticas sobre su físico.

La cuarta expulsada de Operación Triunfo hizo hincapié en que el hecho de aumentar peso sea visto como un problema, y con un comentario sutil ha puesto fin a los reiterados comentarios y faltas de respeto que ha recibido. Nada mas publicarlo, el tweet se hizo viral y alcanzó en pocos minutos más de 6.000 retuits y más de 15.000 me gusta, además de conseguir una gran cantidad de mensajes en forma de apoyo y ánimo.

la gente que me está llamando gorda y recordándome que he engordado....¿sabéis lo que es un espejo? porque yo tengo y me veo, sé que he engordado...el problema es que creáis que eso es un problema