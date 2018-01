Netflix registra pérdidas millonarias por los escándalos de Kevin Spacey

La página de series y webseries vuelve a ser récord, pero resalta un dato en concreto del informe: 40 millones de pérdidas, una cifra más que significativa como para pasar desapercibida. Eso sí, las ganancias superan con creces a dicha cantidad.

Desde Netflix no han ofrecido ninguna explicación oficial, pero han dejado caer que se corresponde a los proyectos que quedaron eliminados y descartados por la plataforma en relación a 'House of Cards'. Según informa Formula TV, una fuente cercana a la compañía ha confirmado que la cifra registra el tiempo perdido y el material no utilizado en dicha serie y en el desarrollo fracasado de "Gore", serie que tenía entre manos Kevin Spacey.

Cabe recordar que la última temporada de 'House of Cards' fue suspendida en octubre de 2017, tras salir a la luz varias informaciones que perjudicaban la figura de Kevin y que le acusaban de haber tomado parte en diferentes abusos sexuales. Netflix entonces retomó la serie, una vez se dejó de contar con él, con un nuevo guión y una nueva protagonista.

"También es un buen indicador cuando tienes muchos proyectos en marcha, proyectos de alto perfil (...) Nos alejamos del riesgo de concentración de un proyecto que tiene un impacto importante", afirma Sarandos, encargado de la adquisición de contenidos para Netflix desde el año 2000.

Relacionado con racismo

Según recoge El Comercio, Earl Blue, jefe de la empresa de seguridad que trabajaba en el set de la serie de Netflix 'House of Cards' acusó a la desprestigiada estrella de Hollywood de racismo, según informó el diario británico Daily Mail. Blue también explicó que debido al contrato de confidencialidad que firmó durante los años de rodaje y grabación, no pudo decir nada sobre el actor.