Los cambios en OT al llegar a su tramo final

Esta noche se vivirá una de las galas más emocionantes de las once que van ya de esta edición de OT. Amaia, Aitana y Agoney harán una actuación conjunta y Alfred y Miriam haran un dúo muy esperado.

Roi y Ana Guerra pondrán la guinda al pastel con sus actuaciones ya que uno de los dos abandonará la academia en la noche de hoy. Además, Abraham Mateo presentará su nuevo 'single' con el nombre 'Loco Enamorado'.

Julia Gómez Cora repetirá como jurado de esta undécima gala del concurso. La mecánica variará en cuanto a que no habrá favorito, sino que los 6 concursantes serán sometidos a la evaluación del jurado y de estos 6 concursantes, saldrán los primeros 4 finalistas del 'talent show'.

En cuanto a las actuaciones, Roi ha elegido una canción del gran Bryan Adams llamada 'Heavens' y Ana Guerra ha decidido arrancarse por una balada de Luis Miguel llamada 'Por debajo de la mesa'. Amaia cantará 'Love on the brain' de Rihanna; Agoney cantará en español también interpretando 'Eloise' de Tino Casal. Aitana cantará otra balada, esta vez de Alejandro Fernández llamada 'Procuro olvidarte'. Alfred cantará 'Sign of the times' de Harry Styles y Miriam, 'What about us' de Pink.

Para el trío de voces que harán Amaia, Aitana y Agoney han elegido cantar una versión de Love of Lesbian y Zahara, de la canción de Nacha Pop 'Lucha de gigantes', mientras que Alfred y Miriam, que harán un dúo, interpretarán 'Cuando duermes' de Cómplices. Para empezar la gala, en la actuación grupal, los concursantes cantarán la versión de Ivete Sangalo del tema de Jorge Ben Jor, 'País tropical'.