Todos los momentos de Las Campos en Nueva York: regalos, fobias y perritos

Muchos han sido los momentos que nos han regalado Las Campos en Nueva York. Este miércoles volvían con una nueva temporada de su reality y lo hacían a lo grande, viajando a la ciudad de los rascacielos. Tanto Teresa como sus hijas han querido disfrutar de la ciudad, visitando las tiendas más glamurosas y visitando los lugares más emblemáticos tanto en coche de caballos como en limusina.

Según pública la revista 'Semana', bien alta ha sido la cantidad de dinero que Teresa y sus hijas se han dejado en su viaje. Y es que como es normal, no podían dejar la oportunidad de comprar regalos para todos e incluso para ellas.

Uno de los mejores momentos que han vivido Las Campos en este capítulo de su aventura ha sido el tema de las compras.

"Quiero comprarle algo a mis hijas. Es la época de los regalos y a mí me gusta regalar, porque para el que regalas, es una alegría. Para mí regalar es un motivo de satisfacción", aclaraba Teresa ante las compras que estaba realizando a sus hijas. Sin embargo, Terelu se quejaba ante la insistencia de su madre de regalarle algo. "Que no mamá, que a mí me hace falta el dinero". Por su parte, Carmen Borrego también recibió un regalo por parte de su madre, unos zapatos valorados en 1.275 euros.

Otro momento destacado, fue cuando Teresa intentó explicar a una dependienta de una tienda de zapatos que ella también tenía su propia línea de calzado en España. "I have mi línea de zapatos in Spain".

Pero los momentos más destacados del viaje de Las Campos no se quedaron ahí, sino que uno de los más comentados fue el de Terelu y un perrito caliente. La colaboradora de 'Sálvame' y su hermana hicieron cola en el mítico restaurante Katz Delicatessen en Manhattan, donde las hermanas se comieron uno de los hotdogs más famoso de la ciudad. Además, Terelu después de darse cuenta del banquete que se estaba dando con tanto perrito llegó a bromear acerca de ello. "Como siga comiendo perritos, cuando llegue a Madrid diré guau guau".

Tanto María Teresa como sus hijas tuvieron que hacer frente a sus fobias como la de volar de Carmen, el de las multitudes de Teresa y el de las alturas de Terelu.