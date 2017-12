Estos son los miembros del jurado para elegir al representante de 'Eurovisión 2018'

Muchos son los detalles que ya conocemos sobre 'Eurovisión'. Si hace días conocíamos la noticia de que uno de los cinco finalistas de 'Operación Triunfo' sería el elegido en una gala especial, ahora nos queda por conocer quien se sentará en la mesa del jurado para escoger al concursante idóneo.

Para ello, la corporación del programa ha decidido que deben de ser: Javier Cárdenas, Carlos Herrara y Tony Aguilar en representación de 'Los40'.

Javier Cárdenas no es la primera vez que colabora como jurado, sino que el año pasado le pudimos ver como jurado de 'Objetivo Eurovisión 2017'. En esta ocasión, Cárdenas participará en calidad de representante de 'Europa FM'. Junto a Javier, está confirmado Carlos Herrera como representante en este caso de la cadena 'COPE'.

Pero no son los únicos que completarán el elenco del jurado, sino que el programa contará con un cuarto miembro que deberá encontrarse dentro de las filas de 'RNE'. Hasta el momento no se sabe quién ocupará esa cuarta silla, pero Virginia Día, presentadora de 'Cachitos' y ganadora del Ondas como presentadora de radio musical, comunicó que no descartaba la posibilidad de repetir a pesar de la mala experiencia que vivió el año pasado como jurado.