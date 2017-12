La nueva bronca de Noemí Galera a los concursantes de 'OT 2017'

Los concursantes de 'OT 2017' han tenido el privilegio de pasar las Navidades rodeados de sus familiares y amigos. Antes de su partida de la Academia, la directora, Noemí Galera, les informaba de que no iban a tener ningún tipo de vigilancia durante los días que estuviesen fuera del programa. Además, les aconsejaba que no perdiesen el tiempo y no mirasen las redes sociales.

A pesar de ello, Nerea y Cepeda no siguieron el consejo y han reconocido haber consultado sus redes sociales durante su estancia en casa con el fin de enterarse de informaciones relacionadas con el concurso. Así, tanto Nerea como Cepeda conocían más información que el resto de sus compañeros y Cepeda llegó a confesar a Aitana que la familia de esta le había mostrado su apoyo en redes. "Lo vi en Twitter antes de venir", le confesaba Cepeda a su compañera.

Inmediatamente, Noemí Galera reunió a los concursantes y les recriminó la actitud que había tenido alguno de ellos. "Habéis hecho cero caso a nuestras recomendaciones, de no entrar en Internet. Sois mayores, que cada uno haga lo que quiera".