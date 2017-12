Bertín Osborne abría una vez más las puertas de su casa para recibir en esta ocasión como invitado al Padre Ángel, fundador y presidente de Mensajeros de la Paz, en el especial navideño de 'Mi casa es la tuya', espacio de 'Telecinco' emitido ayer lunes.

Como en cada programa, Bertín hacía varias preguntas al conocido sacerdote que sin cortarse ni un pelo habló de todas las críticas sobre la iglesia y las críticas internas que ha recibido por temas relacionados con los homosexuales. En un momento de la entrevista, el presentador le pregunto al sacerdote si su labor era conflictiva de alguna manera, a lo que el Padre Ángel negó rotundamente. "Yo cuando me entero de alguien, les llamo y les digo que por qué no tomamos un café. Y no quieren venir a tomar café. Son gente que ya tienen prejuzgado algo".

Otra de las cuestiones tratadas con el sacerdote fue si tenía más detractores dentro o fuera de la iglesia. "Sí, los que me critican son los míos, como siempre", aclaraba y añadía que "los otros ni me conocen y si me conocen y ven que doy una moneda a alguien, pues no me van a insultar".

Además, dejaba claro que él no había criticado a nadie de los miembros de la iglesia porque hiciesen una cosa u otra. "Hay que ser tolerante, hay que saber dialogar. Muchos no saben dialogar, muchos están con el decreto ahí encima. Pero yo soy disciplinado".

También habló de los políticos de los que comentó que ellos tienen voto de disciplina pero él tiene voto y juramento de obedecer a la iglesia. "La obedezco (refiriéndose a la iglesia), pero también puedo decirle cosas que no me gustan. Pero eso no lo entiende la gente". Además, quiso remarcar que "se puede hacer más siendo cura que político. Es mucho más bonito".

Otro de los temas que trataron Bertín y el Padre Ángel fue el de los homosexuales. Respecto a ello quiso dejar clara su opinión sobre los que criticaban su decisión de bendecir a los hijos de parejas homosexuales. "Hay algunos que lo que les gusta es maldecir, esos sí que son malas personas. El que maldice o los manda al infierno en sus homilías o en sus escritos, esos no tienen sentido común".

Finalmente, el Padre Ángel confesó que no le importaría tener un cargo de más responsabilidad y jerarquía en la iglesia, ya que según él, un obispo puede hacer más que un cura.