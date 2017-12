Una vez más, los concursantes daban comienzo a la octava gala de 'Operación Triunfo', interpretando la canción 'Shake It Off' de Taylor Swift, con una coreografía donde los 10 participantes han dado lo mejor de ellos y se han lucido en el escenario.

CEPEDA VUELVE A SALVARSE

Junto con Raoul, Cepeda tuvo que defender una vez más su puesto en la Academia de 'Operación Triunfo'. Después de estar nominado por tercera semana consecutiva, Cepeda se ganaba una vez más al público que le salvaba con el 54 % de los votos. Con esta nueva decisión, el gallego ha igualado el récord de nominaciones que hasta el momento había conseguido Idaira, extriunfita de 'OT 4'.

Después de atravesar por una semana complicada debido a problemas de faringitis, interpretaba la canción 'Vencer al amor' de India Martinez y conquistaba el corazón de todos los espectadores.

RAOUL, SÉPTIMO EXPULSADO

A pesar de bordar su actuación y ser una de las mejores valoradas por el jurado, Raoul no ha sido el más votado por el público y se convertía en el séptimo expulsado del concurso de 'Televisión Española'. El catalán interpretó 'Every breath you take' de The Police con la que dejó a Mónica Naranjo maravillada.

Antes de su actuación, el concursante quiso pedir disculpas por su comportamiento después del enfado que protagonizó la semana pasada al conocer que estaba nominado. Ante esto, Mónica Naranjo quiso dejar claro que no le había fastidiado la actitud del joven, sino que le había molestado la decisión de los profesores. "Me fui muy fastidiad pero no por tu actitud. Merecías ser salvado por la Academia... Pase lo que pase te llevas todo mi afecto y todo mi respeto".

FAVORITO DEL PÚBLICO

Por primera vez, Ana War, como la denominan sus fans, se convirtió en la favorita del público, dejando a Aitana y a Roi en segundo y tercer puesto. La concursante que defendía una de las canciones más complejas de la noche, 'Sax' de Fleur East y después de atravesar una de sus semanas más complicadas para ella, veía recompensado su trabajo convirtiéndose así en la favorita de la semana.

NUEVOS NOMINADOS

Después de conocer al expulsado y favorito del público, el jurado compuesto por Mónica Naranjo, Manuel Martos, Joe Pérez y Javier Llano, que acudió como invitado y cuarto miembro de la mesa, propusieron a cuatro concursantes para abandonar la academia. Alfred, Agoney, Cepeda y Roi eran los cuatro nominados.

Una vez valoradas las actuaciones y las decisiones del jurado, Noemí comunicaba que el salvado por los profesores era Agoney. Alfred, por su parte era salvado por sus compañeros con cuatro puntos, convirtiendo así a Cepeda y a Roi en los dos nuevos nominados de esta semana.

DOS NUEVAS SORPRESAS

Como anunciaba el presentador Roberto Leal a inicio de la Gala, dos eran las novedades preparadas por el formato para dar a conocer a todos los espectadores y a los concursantes. Y es que, ya se conocen dos fechas oficiales para los primeros conciertos de los concursantes. Los 16 concursantes que entraron en la Academia, estarán el 3 de marzo en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 16 de marzo en el Palacio Vistalegre de Madrid.

A partir de este viernes, 22 de diciembre, los fans y seguidores de 'OT' podrán comprar sus entradas. También el próximo 27 de diciembre los participantes expulsados podrán realizar una firma de discos en Sevilla y en Madrid.