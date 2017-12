Esta noche, 'Operación Triunfo' vivirá su octava gala, donde por primera vez, todos los concursantes cantarán en solitario y donde Cepeda o Raoul, se convertirá en el séptimo expulsado del concurso de 'Televisión Española'.

En esta ocasión, Cepeda ha elegida la canción de India Martínez 'Vencer al amor' para demostrar que merece permanecer una semana más en la Academia. Por su parte, Raoul se ha decantado por una en inglés, 'Every breath you take', de The Police, versionado por Hannah Huston.

El resto de compañeros interpretarán nuevas canciones en solitario. Agoney interpretará 'Je suis venu te dire que je m'en vais' de Serge Gainsbourg. Ana Guerra, tras atravesar una semana complicada, cantará 'Sax' de Fleur East. Nerea interpretará 'Superstar' de Marta Sánchez, Miriam 'I wanna dance with somebody', de Whitney Houston; Alfred 'Vete de mí', de Bola de nieve; Roi 'Versace on the floor', de Bruno Mars; Amia 'Me conformo' de Marisol; y Aitana 'Chasing pavements' de Adele.

El tema que interpretarán todos los concursantes para dar comienzo a esta octava gala será 'Shake it off', de Taylor Swift. Además, los invitados serán Sergio Dalma, que subirá al escenario de 'Operación Triunfo' para cantar 'Este amor no se toca', un tema de Gianni Bella. Otro de los invitados estrellas de esta gala será el grupo 'La Oreja de Van Gogh' que interpretará 'Estoy contigo', un tema de su séptimo y último álbum de estudio 'Planeta imaginario'.

Como en cada gala, el jurado compuesto por Mónica Naranjo, Manuel Martos y Joe Pérez Orive, estará acompañado de un nuevo integrante. En esta gala, es el turno del actual director de Cadena 100, RockFM y MegaStar, Javier Llano ocupará la cuarta plaza.