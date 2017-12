Este ha sido el dardo envenenado que ha recibido Arguiñano desde Masterchef

Haga lo que haga o diga lo que diga, Karlos Arguiñano nunca deja indiferente a nadie. Hace unos días el cocinero vasco arremetió contra el programa de 'TVE' Masterchef, asegurando que no ve el programa de cocina de la cadena pública porque lo tacha de "reality" y que él "no puede con los realities".

En una entrevista a la revista 'Rumore' opinaba sobre el espectáculo que ofrece el programa: "A este tipo de concursos les gusta la lagrimita. Que lloren madres y niños, todo el mundo llorando". aseguraba el guipuzcoano. Sin embargo, poco ha tardado en recibir respuesta esa crítica por parte de los miembros del jurado de Masterchef,. Tanto Pepe Rodríguez como Jordi Cruz aseguran que el vasco "siempre mete chistes" y que "ha popularizado la cocina de ama de casa".

Además, Pepe tampoco ha querido entrar en el charco: "No nos vamos enfrentar a Arguiñano. Es un referente en televisión porque lleva 25 años y es un tío que ha popularizado la cocina de ama de casa. Además, nos gustaría que nos dijese todo eso a la cara, porque no me creo lo que ha dicho" sentenció.