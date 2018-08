Omayra González, Farsalia y Four Minds, granadas de oro del XI Festival de Nuevos Talentos

La plaza de El Médano se convirtió la noche del sábado 11 de agosto en un auténtico escaparate del talento canario. Más de 60 participantes, entre las categorías de solista, canción de grupo y baile, se dieron cita en el XI Festival de Nuevos Talentos organizado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, cuya responsable es Eudita Mendoza.

La granada de oro, en la categoría de solista, fue para Omayra Magdalena González, de Güímar; la granada de plata para Beatriz González de León, de Adeje, y la de bronce para Rocío Veiga de Adeje. Respecto a la canción de grupo, el oro fue para 'Farsalia' de Granadilla de Abona; la granada de plata para 'Séptima Nota', de Granadillade Abona, y el bronce para 'From The Rooftop', de Arona. Y en la modalidad de baile, resultaron los ganadores 'Four Minds' de Arico; 'The Realx' de Vilaflor de Chasna y Aday Morales de San Miguel de Abona.

La entrega de premios contó con la presencia del alcalde, José Domingo Regalado; el primer teniente alcalde, Marcos González, y la concejala de Juventud, entre otros miembros de la corporación local. Un total de 4.800 euros fue la cantidad económica que se distribuyó entre el primer, segundo y tercer clasificado de cada categoría. Pasadas las 21.00 horas, dio comienzo este certamen de ámbito regional, contándose con artistas invitados como la AME Big Band de Santa Cruz de Tenerife; el rapero Neo Carlos Rodríguez y la cantante Brequette.

José Domingo Regalado indicó la apuesta que por parte del Ayuntamiento de Granadilla de Abona se realiza por la juventud y por la cultura y el arte, para que los jóvenes tengan un escaparate donde intercambiar experiencias, convivir y demostrar sus aptitudes artísticas sin tener que desplazarse a otros municipios. Eudita Mendoza agradece la participación de todos los jóvenes y resalta el nivel de todos, además de felicitarlos por ser parte de esta iniciativa musical y del verano cultural del Sur.

Entre los requisitos para participar figuraban el de ser residente en Canarias; tener cumplidos entre 14 y 30 años y ser artista amateur, excluyéndose aquellos que tengan disco en el mercado o se dediquen profesionalmente a las categoría a la que opten.