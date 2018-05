"Ven a Santa Cruz", Fiestas de Mayo y Día de la Madre llenan la agenda del fin de semana

Santa Cruz encara un fin de semana repleto de actividades para toda la familia, centradas en las celebraciones de los actos de las Fiestas de Mayo, la dinamización comercial, cultural y de ocio de "Ven a Santa Cruz" y el Día de Madre. Estos tres vértices proveen de casi cincuenta actos en estos tres días, entre ellos, teatro, danza, música y deporte, que se repartirán por la Zona de Gran Afluencia Turística, a los que hay que añadir los que tienen lugar de manera habitual en recintos cerrados y las fiestas patronales del barrio de Vistabella y del pueblo de Almáciga, que incluyen sus propios programas de eventos.

Entre los actos y actividades ligados directamente con la dinamización comercial, cultural y de ocio, además de los propios de las Fiestas de Mayo, destaca, en la plaza del Príncipe, desde este viernes y hasta el domingo, la 6ª Feria de Vacaciones de Viajes El Corte Inglés, con más de 20 empresas ligadas al sector, que podrá visitarse de 16:00 a 21:00 horas el viernes; el sábado, de 11:00 a 21:00 horas, y el domingo, de 11:00 a 19:00 horas. También los tres días continúa la propuesta "Destapa Méndez Núñez", con once establecimientos que ofrecen bebida y tapa a un precio de entre los 2,50 y los 9 €. Información completa aquí.

El sábado, a través de la Sociedad de Desarrollo, y en colaboración con el tejido comercial de las calles Pérez Galdós y Viera y Clavijo, llega el primer desfile de moda y muestra comercial Santa Cruz Luxury Market, de 11:00 a 14:00 horas, una iniciativa pionera en la que participan 8 comercios de librería, moda, calzado y complementos y cuyo eje central será una pasarela de moda en la calle Pérez Galdós donde se mostrará lo mejor de las tiendas y boutiques de ese espacio comercial. Sábado y el domingo, en las calles El Clavel y Nicolás Estévanez, se ubicará el mercadillo Clavel Market, que se podrá visitar de 11:00 a 21:00 horas ambos días.

Por su parte, Zona Centro prevé para este sábado, de 11:00 a 20:00 horas, la tradicional entrega de flores con la campaña "Una madre una flor" en la calle Castillo y en la plaza Ángel Guimerá, y que complementarán con la instalación en ambos puntos de un castillo hinchable, lugar donde celebrarán talleres infantiles, entre las 11:00 y las 15:00 horas, y en la que también colabora la asociación comercial Zona Comercial Tranvía. Y también este sábado, en el Mercado Nuestra Señora de África, con motivo de su 75 aniversario, tendrá lugar una amplia programación de actividades, entre 11:00 y 13:30 horas, que prevé las actuaciones de Besay Pérez y la Parranda La Vendimia.

Entre los actos de las Fiestas de Mayo, en el parque García Sanabria, de 10:00 a 21:00 horas, se podrá visitar la Exposición Regional de Flores, Plantas y Artesanía Tradicional Canaria, que vivirá el domingo, a partir de las 19:00 horas, la entrega de los premios de la XLII Feria, que contará, además, con la actuación musical de Alberto Delgado y Liana Llauger. Es destacable también la Feria de Artesanía de la Casa del Miedo, viernes y sábado, de 11:00 a 20:00 horas, organizado por la Sociedad Mamel's.

"Ven a Santa Cruz"

En el marco de las Fiestas de Mayo y la campaña comercial del Día de la Madre, en esta apertura comercial destacan diferentes actividades, ludoteca de las tradiciones, talleres infantiles, pases de moda, rutas temáticas y pasacalles que recorrerán diferentes vías comerciales junto a la variada programación del Organismo Autónomo de Fiestas y Actos Recreativos (OAFAR), además de muchas sorpresas pensadas y diseñadas para toda la familia. Más información aquí.

Así, de 11:00 a 19:00 horas, en la alameda del Duque de Santa Elena, se instalará la Ludoteca Infantil de las Tradiciones, un espacio que contará con un parque infantil con castillos hinchables y talleres para diferentes edades, exposiciones y talleres de juguetes canarios, de ordeño, cometas y pulseras con banderas de Canarias, el juego del trompo y salto a la comba, además de exhibiciones del Juego del Palo y Salto del Pastor, entre otras. La Casa del Carnaval, que sigue siendo gratuita, abrirá sus puertas entre las 10:00 y las 19:00 horas para ofrecer rutas guiadas, además de la zona de vestuario con disfraces y photocall.

Para los más pequeños, dentro de las Fiestas de Mayo destacan los títeres de Maese Villarejo, que estarán en el Reloj de Flores del García Sanabria el viernes, a las 11:00 y 18:00 horas, con "Gorgorito y Caperucita Roja"; el sábado, a las 18:00 horas, con "Gorgorito en la tumba del faraón Tutankamon", y el domingo, con otra doble representación de "Gorgorito y los libros del colegio", a las 11:00 y 18:00 horas. Por su parte, Garabatos-K trae al Centro Comercial Parque Bulevar, viernes y sábado, a las 18:00 horas, sus títeres y animación infantil con "Dracuries" y "Rayamugre".

En el capítulo de la música, este viernes a las 19:30 horas, en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, la Sinfónica de Tenerife estará dirigida por británico James Judd, que estará además acompañado por la arpista solista belga Anneleen Leaerts, que bajo el epígrafe de "Metamorfosis" interpretarán un repertorio compuesto por "Concierto para arpa en Do mayor", de 1801, del compositor francés de la transición entre el clasicismo y el romanticismo François-Adrien Boïldieu; "Metamorphosen, para cuerda, TRV 290", de Richard Strauss, y "Sinfonía nº 5 en Re Mayor", de Ralph Vaughan Williams.

Este mismo viernes, a las 21:00 horas, en la plaza de la Candelaria, actuará Vocal Siete, que son Manuel Estupiñán, Domingo Quintana y Rubén Sánchez, tenores; Félix Padrón y Ubaldo García, barítonos; Feliz López, bajo, y Lucas Arencibia, percusión vocal. También este mismo día, a las 22:00 horas, en Café Teatro Rayuela, jam session con el cuarteto liderado por Andrea Ciabarri (saxo), acompañado por Gabriel Báez (guitarra), Luismo Valladares (bajo) y Mattia Bourgis (baterista). Y a la misma hora, en Equipo PARA, Stef Ketteringham, que cantaba y tocaba la guitarra en Shield Your Eyes, uno de los mejores guitarristas vistos.

A las 11:00 horas del sábado, tradicional concierto del Día de la Madre de los Coros Adulto, Juvenil y Grupo de Cuerda de la Escuela Municipal de Música, que se celebrará en el Asilo de Ancianos de Santa Cruz de Tenerife. A las 19:00 horas, en el García Sanabria, Festival del Grupo Folclórico Los Aceviños, con las actuaciones de Gaida, de Lanzarote, y parranda El Abuelo, de Tenerife. Y desde las 20:30 horas, desfile desde la plaza de Weyler de los grupos del Festival Tajaraste, que se celebrará a continuación en la plaza de la Candelaria, con las actuaciones de los Coros y Danzas de Santander, Danza Perú y Asociación Cultural Tajaraste.

Para el domingo, a las 11:30 horas, queda la "Primavera Musical IX", de las bandas municipales A.M. José Manuel Cabrera, de Icod de los Vinos; A.M. San Pedro, de El Sauzal; A.M. Santiago del Teide, y A.M. La Luz, de Guía de Isora. Y a las 20:30 horas, en la plaza de la Candelaria, dentro del programa de las Fiestas de Mayo, tendrá lugar un concierto de la cantante Josefina Alemán, que estará acompañada por la Banda Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife.

Teatro, musical y danza

En el terreno teatral, las apuestas del Círculo de Bellas Artes se concretan este viernes, a las 20:30 horas, con la reposición de "Descalzos por el parque"; el sábado, a las 17:00 horas, el espectáculo familiar "Mago Dragster", y a las 21:00 horas, la comedia "El secreto del Padre Cito", y entre el teatro y la música, a las 23:00 horas, llega la actuación de Celicia Arrate, que realiza un recorrido por los mejores musicales con "Broadway Night". Para el domingo, en este mismo escenario, a las 18:30 horas, la comedia "Shakespeare en 10 minutos".

Y en el Regia Comedy, este viernes, a las 21:30 horas, se representa "Agarrando a la muerte con las manos", un puñado de cuentos donde la muerte y la vida se mezclan con las risas y las emociones, de la mano Juan Carlos Tacoronte, acompañado al chelo por Piroska Duque. Y al día siguiente, sábado, a la misma hora y en el mismo escenario, se programa "Marywanna", de Teatro 13, con Abraham Gómez, Daniel Sanginés y Ruth Rancel, una pequeña y pobre obra donde no hay grandeza ni riqueza, pero, según sus componentes, sí que se echa una cana al aire dos veces (o lo que es lo mismo un canna- bis).

En el terreno de la danza contemporánea, el Teatro Victoria acoge, sábado y domingo, a las 20:30 horas, la representación de "Después de cortar el césped", donde la compañía asturiana Zig Zag Danza visita Santa Cruz de Tenerife para ofrecer uno de sus más premiados trabajos escénicos. Un trabajo escénico para público adulto con la interpretación de Estrella García y Miguel Quiroga, con música de J.S. Bach y A. Vivaldi y la dirección escénica de la propia Estrella García.

TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta este viernes, sábado y domingo, a las 19:00 y 21:30 horas, la película "El viaje de sus vidas", dirigida por Paolo Virzì y protagonizada por Helen Mirren y Donald Sutherland, en la que los personajes, Ella y John, están huyendo del cuidado asfixiante de sus médicos e hijos. John está perdiendo la memoria; es despistado, pero tenaz. Ella es frágil, pero a la vez ingeniosa. Su viaje a bordo de su fiel caravana los lleva desde Boston hasta Key West en los Estados Unidos. Compartiendo en su trayecto tanto momentos de alegría como de angustia.

Entre las celebraciones patronales, el barrio de Vistabella, en honor de Nuestra Señora de Fátima, tiene prevista una agenda de actos en la que este sábado, desde las 12:00 horas, entran en disputa los torneos de envite y dominó. Y en el pueblo de Almáciga, en honor de Nuestra Señora de Begoña, este viernes, a las 16:00 horas, fiesta infantil con castillos, juegos, animación y merienda, el Festival Folclórico y para finalizar, una verbena amenizada por La Calle, y el domingo, desde las 13:00 horas, Santa Misa y procesión acompañada por una banda y exhibición pirotécnica. A partir de las 17:00 horas verbena con Clase Aparte.

En en capítulo otras actividades, destaca este sábado, a las 11:00 horas, la programación "Ruta de los Castillos", una actividad consiste en una visita guiada y dinamizada por los castillos de Santa Cruz de Tenerife aprovechando la existencia de estas sobrias y atractivas construcciones, declaradas como BIC (Bien de Interés Cultural) y protegidas por la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. El punto de encuentro es en las escalinatas del Auditorio que miran al mar.

En el capítulo de deportes, destaca este sábado, de 09:00 a 12:30 y de 17:00 a 19:00 horas, la organización por parte del CD Teneteide de la XVII edición del Trofeo de Natación Ciudad de Santa Cruz, con la colaboración de Deportes del Ayuntamiento, que se disputará en la piscina municipal Acidalio Lorenzo y en cuya competición está previsto que se reúnan unos 200 deportistas de los distintos clubes de la isla. Y a las 20:00 horas, también este sábado, en el pabellón Ana Bautista, se celebra el Trofeo Federación Fase Insular de Gimnasia Rítmica, organizado por el Club Batistana, en colaboración con Deportes del Ayuntamiento.

Exposiciones temporales

Desde el miércoles, en la Biblioteca Municipal Central (TEA), está "Programas antiguos de las Fiestas de Mayo: 1951-1985. 2ª Exposición", que permanecerá hasta el 31 de mayo. Por su parte, inaugurada el viernes en la Sala Anexa de La Recova, cuelga la exposición fotográfica y de "collages" de May San Alberto bajo el título "Briser le silence" (Romper el silencio) también hasta final de mes. Y en la Galería ATC, Agencia de Tránsitos Culturales, las pinturas provocativas de Ofir Dor bajo el título "La novia, el novio y el mejor amigo".

Entre las despedidas, dicen adiós este domingo "Contra la piel", que hasta este día permanecerá en el Área 60 de TEA Tenerife Espacio de las Artes, con obras de los creadores Cristóbal Tabares, Valle Galera, Rubén H. Bermúdez y Gabriela Bettini. Y también será el último fin de semana para "La luz, el espacio, el tiempo", que finalizará su ciclo el próximo miércoles, día 10 de mayo, en la Real Academia Canaria de Bellas Artes.

Mención aparte, por su carácter permanente, merece la Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, ubicada en el barranco de Santos, debajo del puente de Galcerán. Destacable es la completa renovación del material, acorde con la fiesta celebrada en esta edición de 2018, y la remodelación de algunos espacios expositivos para dar cabida a los nuevos elementos cedidos a esta casa de todos los chicharreros. Abierta todos los días, de 09:00 a 19:00 horas, con entrada gratuita, cuenta con la última tecnología para amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera.

La Sociedad de Desarrollo tiene programados dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta Histórica y la Ruta del Parque García Sanabria. Las personas interesadas en realizar la Ruta Histórica deberán presentarse a la hora señalada abajo, previa reserva a través de correo electrónico tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 28 95 36, cuyo coste es de 2 € para residentes, ONG y centros educativos; 5 € para no residente en Tenerife, y gratuitas para los clientes de la Guagua Turística City View.

Por su parte, el circuito turístico de City View ofrece un recorrido por lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de la capital con la parada que se realiza en la calle Fuentes Morales (frente Museo Naturaleza y el Hombre y TEA) hasta llegar a la calle Aguere, donde se accede a la Casa del Carnaval y se recorre a pie el paseo de la Concordia y calle Ni Fú- Ni Fá. Precio: 22 € turista adulto, 11 turista junior (menos de 14 años) y gratis para los niños/as (0 a 5 años).

Y también, en el jardín botánico de Santa Cruz "Palmetum", que abre de lunes a domingo, se dispone para el visitante de un recorrido por el que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo. Su horario es de 10:00 a 18:00 horas y su precio para adultos residentes canarios, 1,50 €; para desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, 1 €.