Abierto el plazo para para participar en el proyecto de Turismo Social 2018

El Ayuntamiento de San Miguel de Abona, a través del área de Servicios Sociales y el Instituto de Asistencia Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Tenerife, han abierto el plazo para que las personas del municipio interesadas en participar en la nueva campaña de Turismo social presenten las solicitudes entre el 30 de abril y el 21 de mayo.



Así, 24 mayores del municipio de más de 60 años podrán viajar este año a Galicia el próximo mes de septiembre, con un descuento del 67% en el precio del viaje, gracias a la aportación del 33% por parte del Ayuntamiento sanmiguelero y del 34% que aportará el IASS. La aportación municipal para 2018 es de casi 6.000 euros.



El objetivo principal de la puesta en marcha de esta nueva campaña de Turismo Social es que mayores con menos recursos puedan acceder a actividades de ocio y cultura fuera de isla, desde una perspectiva integradora, mejorando su calidad de vida con viajes que permitan conectar con otros ambientes, ampliar relaciones, favorecer capacidades y fomentar el encuentro y la convivencia.



Los beneficiarios han de superar los 60 años o cumplir esa edad durante el año natural en el que se realice el viaje. Además no ha de exceder los ingresos per cápita: para las unidades familiares compuestas por un solo miembro establecido en 12.780,24 euros; para las unidades familiares de hasta tres miembros el límite será de 15.975,30 euros; y para las de más de tres miembros el límite será de 19.170,36 euros. También han de estar empadronados en el municipio, con una antigüedad de al menos 3 años, y no padecer alteraciones de comportamiento que imposibilite la realización del viaje y de la actividad de ocio.



La información está disponible en la Concejalía de Servicios Sociales o en el teléfono 922700000( ext: 1233).