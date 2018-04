Una plaza de Cuesta Piedra lleva desde hoy el nombre de la entrañable 'Mamá Loli'

Una plaza del barrio de Cuesta Piedra lleva desde hoy el nombre de María Dolores Santana León 'Mamá Loli' en honor de esta entrañable y querida dinamizadora vecinal. El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y la propia Mamá Loli descubrieron esta mañana la placa indicativa, en un acto al que se sumaron numerosos vecinos del barrio y en el que también actuó la Banda Sinfónica de Tenerife.



Bermúdez dijo durante su intervención que "Santa Cruz y, especialmente, el barrio de Cuesta Piedra, rinden homenaje a una persona irrepetible, a una mujer única, que ha contribuido al desarrollo del barrio con alegría, entusiasmo, bondad y altruismo".



"María Dolores Santana León, Mamá Loli -añadió el alcalde- es una chicharrera de cuna y es historia viva de este entorno en el que nos encontramos, donde ha residido desde hace más de cuarenta años".



"Si hay un nombre vinculado a este barrio es el suyo y si hay alguien que merezca el honor de dar nombre a esta plaza en Cuesta Piedra es, sin duda, Mama Loli", subrayó Bermúdez, antes de reconocer su compromiso con los vecinos y con el presente y futuro de todos los chicharreros que residen en la Cuesta Piedra.



El alcalde dijo que para Santa Cruz es un orgullo que laplaza lleve el nombre de Mama Loli, "porque una ciudad necesita de personas como ella y de ejemplos como el que siempre ha dado".



A este respecto, Bermúdez indicó que "si bien el altruismo y la solidaridad son valores con los que no se busca la fama o la notoriedad, es de justicia que la sociedad reconozca el trabajo de quien dedica todos sus esfuerzos a ayudar a los demás".



Agradeció, en nombre de todos los chicharreros, "todo lo que has hecho en este barrio, todo lo que has ayudado y todo lo que has contribuido a levantar; tu aliento y presencia, tu coraje y tenacidad -añadió-, hacen que Cuesta Piedra sea hoy mucho mejor que ayer".

"Y aunque todavía hay trabajo por hacer, cosas que mejorar, todos los que te conocemos sabemos que podemos contar contigo para seguir construyendo un barrio en el que cada día haya más calidad de vida y más oportunidades", enfatizó.



El alcalde se refirió igualmente al compromiso municipal por el desarrollo del barrio y por el bienestar de sus habitantes, un trabajo que, dijo, siempre será mucho más fácil "si hay personas como Mamá Loli, dispuestas a echar una mano a cualquier hora, en cualquier asunto".

Por su parte, Mamá Loli agradeció la distinción del Ayuntamiento y tuvo palabras de elogio para los vecinos del barrio, con quienes ha trabajado incansablemente en las últimas décadas para mejorar sus equipamientos.



El acto concluyó con la interpretación del pasodoble 'Islas Canarias', a cargo de la Banda Sinfónica de Tenerife.



Una gran dinamizadora vecinal



María Dolores Santana León nació en El Toscal (1943), en una familia muy humilde. Su niñez transcurrió en la típica ciudadela y estuvo interna hasta los 14 años en el Hogar Escuela, porque en su casa no había recursos. Más tarde iría a vivir a la zona de la Finca La Jabonera, donde hoy están los institutos. Residió durante casi 40 años en la Cuesta Piedra.



Su sobrenombre, "Mamá Loli" se deriva del testimonio espontáneo de un niño de 12 años de edad que, en una fiesta del barrio hace ya más de 30 años, durante una entrevista radiofónica, dijo de forma espontánea que era "Mamá Loli" quien la había organizado.



La homenajeada se significó por ser una gran dinamizadora vecinal, organizando iniciativas que han quedado en el recuerdo de varias generaciones de residentes en el barrio. Bajo su tutela, se iniciaron muchos jóvenes del barrio en disciplinas deportivas como fútbol y boxeo. También impulsó la participación en actividades culturales como teatro o la murga Los Diablos Locos.