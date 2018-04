El Cabildo moviliza a un operativo de 120 personas en el incendio forestal de Granadilla

El Cabildo de Tenerife ha movilizado a unas 120 personas entre personal propio y efectivos de otras Administraciones en los trabajos de control del incendio forestal que se declaró ayer [domingo 8] en el entorno del Paisaje Lunar, en el municipio de Granadilla, y que hasta el momento afecta a unas 220 hectáreas de pinar y matorral. Así, en las tareas han intervenido 54 personas de las brigadas forestales del Cabildo -técnicos, brigadistas y agentes de medio ambiente-, a los que hay sumar 45 miembros de la Unidad Militar de Emergencias y efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local de Granadilla. En cuanto a los medios técnicos, durante la jornada han trabajado cuatro helicópteros del Gobierno de Canarias, así como diversos medios terrestres.

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso; el vicepresidente y consejero de Medio Ambiente, José Antonio Valbuena, y los técnicos del servicio de extinción de incendios forestales, José María Sánchez, Tomás Reneses, así como el técnico de Protección Civil, José Reñasco, comparecieron hoy [lunes 9] a última hora de la tarde para informar sobre la evolución del incendio.

Alonso señaló las dificultades de los trabajos de extinción "por la orografía y las condiciones del viento, que no han permitido poder controlar el incendio a lo largo del día de hoy. Se está trabajando de forma intensa y vamos a ver cómo evoluciona a lo largo de la noche". Asimismo, indicó que no se han producido daños personales ni materiales y que el campamento de Madre del Agua, una infraestructura importante, no se ha visto afectado. El presidente del Cabildo también destacó la coordinación que ha habido con todas las Administraciones y agradeció la ayuda del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria, que enviará una brigada con siete personas durante la jornada de mañana.

Por su parte, José Antonio Valbuena indicó que se han solicitado dos hidroaviones al Ministerio de Medio Ambiente "aunque ya veremos si al final hace falta que intervengan o no, pero debido a que tardan unas 24 horas en llegar, hemos cursado la petición. No es que no tengamos medios, sino que la vertiente este del incendio ha ido ganando cota y los helicópteros tienen dificultad para trabajar. Los técnicos nos dicen que ahí es más efectivo la actuación de los hidroaviones y por eso los hemos solicitado". Asimismo, Valbuena destacó la labor de todo el personal de Medio Ambiente que ha trabajado desde que se produjo la alarma y confió en que la mejora de las condiciones meteorológicas faciliten las labores de extinción mañana.

Por su parte, José María Sánchez detalló que la primera alerta se recibió a las 20:50 horas de ayer [domingo 8] y que el fuego corrió por la ladera de forma rápida debida a las condiciones del viento y lo escarpado del terreno. "Estamos hablando de una zona de muy difícil acceso, donde apenas llegan las mangueras y los vehículos, con pendientes de más del 40 por ciento, y con zonas en las que hay que caminar mucho para poder atacar el fuego. Ha sido un día duro, pero vamos a seguir trabajando toda la noche para perimetrarlo y esperar a la mañana a ver qué condiciones de viento tenemos".

En cuanto a las causas del incendio, Sánchez aseguró que "se debe a una causa humana porque no ha habido ningún fenómeno meteorológico como, por ejemplo, una tormenta, que lo haya provocado. Puede que haya sido una negligencia o un descuido, pero hasta que no hagamos la investigación no podremos saberlo".

