El recital de poesía y música 'Femenino plural' llega este viernes a Los Lavaderos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife organiza esta semana, en la Sala de Arte Los Lavaderos, la tercera entrega del ciclo de poesía y música 'Palabra x palabra'. El encuentro ha sido programado para las 20:00 horas y, en esta ocasión, llevará al escenario los versos de Gloria Cabrera y Belén Valiente junto a las canciones de Raquel Tejerina y Muriel Sardá. Este ciclo se celebra cada jueves, pero esta semana se trasladó al viernes con motivo de la huelga feminista del 8-M.



Esta iniciativa arrancó el pasado jueves 22 con un concierto especial de obertura a cargo de los artistas Sito Morales y Carlos Catana, que interactuaron con el guitarrista Álvaro Jiménez y la pianista Margarita Galván. Ese recital, titulado 'Crónica en llamas (concierto para canciones desnudas)' reunió a dos autores de gran personalidad que iniciaron este ciclo que reunirá, hasta el próximo 10 de mayo y con la excepción del Jueves Santo, estos encuentros semanales.



Antonio Carmona, Nicolás Rodríguez Kolia y Claudio Briones le dieron continuidad la semana siguiente con 'La luz de tus ojos muta a violeta', en el que la parte musical corrió a cargo del propio Briones y de Simón Salinas.



El quinto teniente de alcalde y concejal del Distrito Centro-Ifara, José Carlos Acha, apunta que esta iniciativa "pretende dinamizar un espacio tan emblemático como la Sala de Arte Los Lavaderos con una muestra abierta del talento de nuestros artistas. La idea es generar un punto de encuentro cada jueves con la creación y la actuación de poetas, escritores, cantautores, músicos y actores".



El proyecto está coordinado por el músico y periodista Rubén Díaz, con la Experiencia Poemus y la producción de Makaron.



La cuarta cita de la iniciativa 'Palabra x palabra' será el recital 'Santa Cruz, el corazón de Tenerife', que se ha programado para el 15 de marzo. En esa ocasión, se recordará a tres poetas canarios fallecidos en los últimos años: Héctor Vargas, Orlando Cova y Ernesto Delgado Baudet. El poeta Sergio Barreto, el escultor Alfonso García y el músico Rubén Díaz pondrán la voz a sus versos con la música de Kako Rodríguez y el dúo Tagoror del Folelé.



Con el ciclo 'Palabra x palabra' colabora el pub Let It Be, sito en la calle La Tolerancia, en el que todos los artistas y los asistentes podrán realizar un cambio de impresiones sobre el recital realizado cada semana.