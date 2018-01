González Taño: "No compartimos que se suba en diez el número de diputados del Parlamento de Canarias

"La propuesta de PSOE, PP, NC y Podemos no es transparente. Básicamente porque no explica el resultado que saldría de esa propuesta. Los ciudadanos antes de votar no van a saber el número de escaños atribuidos a cada Isla"

Este sistema electoral presentado "deja además de contar de forma real con los votos de las islas no capitalinas. Sin duda, la propuesta no consigue alcanzar el consenso que nosotros entendemos que necesitan los canarios", ha asegurado la Secretaria de Organización de Coalición Canaria



Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2018. El Comité Permanente Nacional (CPN) de Coalición Canaria-Partido Nacionalista celebrado en la sede de la formación nacionalista de la capital tinerfeña debatió y rechazó la propuesta de reforma electoral planteada por PSOE, PP, Podemos y NC de incrementar en 10 diputados -hasta llegar a la cifra de 70- el Parlamento de Canarias y asignar de esta forma escaños a las islas capitalinas mediante el sistema de "restos".

Coalición Canaria ha defendido desde el inicio la propuesta de reforma incluida en el Estatuto, que supone la bajada de los topes electorales del 30 al 15 por ciento insular y del 6 al 3 por ciento regional, e incrementar un diputado a Fuerteventura por la diferencia poblacional respecto a La Palma. "Nos mantenemos en nuestros principios esenciales, los que hemos venido defendiendo hasta aquí", ha explicado en la comparecencia posterior a la reunión del CPN la Secretaria de Organización nacionalista, Guadalupe González Taño, para quien el propósito de la propuesta que defiende CC "aspira a aumentar la pluralidad del Parlamento, pero sin olvidar que el sistema electoral que se quiera establecer en Canarias, ya sea el actual o el que se plantee en el futuro, debe atender a los principios de equilibrio, solidaridad y cohesión social entre islas".

Desde el planteamiento nacionalista, ese sistema "debe tener en cuenta que vivimos en un archipiélago desigualmente poblado", ha recordado González Taño. Precisamente por eso, la reforma planteada por estas formaciones políticas "no obedece a esos objetivos. No compartimos que se suba en diez el número de diputados en el Parlamento de Canarias; no es socialmente aceptable", ha advertido la Secretaria de Organización nacionalista.

De igual manera, y atendiendo a los principios de igualdad y solidaridad entre islas que viene defendiendo Coalición Canaria, la propuesta de PSOE, PP, Nueva Canarias y Podemos "no es transparente. Básicamente porque no explica el resultado que saldría de esa propuesta. Los ciudadanos antes de votar no van a saber el número de escaños atribuidos a cada Isla", ha explicado González Taño. Además, el sistema propuesto puede arrojar datos, según los momentos electorales, de reparto alternativo entre cuatro o cinco diputados siempre para Tenerife y Gran Canaria. "Se basa en un sistema de 'restos', que depende de una ecuación matemática que no se puede conocer hasta que se produzcan los resultados", ha subrayado la líder nacionalista, que aventura que el resultado de cada elección puede llevar "a una nueva situación de pleito insular entre las dos islas capitalinas, según el resultado producido". Un dato que en cualquier caso "nada tendrá que ver con la distribución de la población ni con otro criterio objetivo".

A estos argumentos habría que añadirle un último elemento negativo a la propuesta de reforma electoral presentada por PSOE, PP, NC y Podemos, ya que "deja de contar de forma real con los votos de las islas no capitalinas. Sin duda, la propuesta presentada no consigue alcanzar el consenso que nosotros entendemos que necesitan los canarios", ha asegurado la Secretaria de Organización de Coalición Canaria.

González Taño ha insistido en que la reforma "debe producirse en Canarias" y no cree que el rechazo de Coalición Canaria a la propuesta planteada pueda tener una resolución en el Congreso, donde en estos momentos se debate la reforma del Estatuto. La Secretaria de Organización nacionalista ha advertido que "nadie puede exigir a Coalición Canaria que acepte una reforma electoral que no comparte, por lo que esperaremos a la celebración de la siguiente reunión de la ponencia parlamentaria -prevista para el 9 de febrero-, por si se plantearan nuevas propuestas. El sistema electoral se puede mejorar, pero no creemos que esta propuesta lo consiga", ha concluido.