La Compañía Loro Parque presenta sus novedades en FITUR

Loro Parque, Siam Park, Poema del Mar, Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, Loro Parque Fundación, y Brunelli's Steakhouse no podían faltar a su cita con la Feria Internacional de Turismo FITUR, que se celebra cada año en Madrid con el objetivo de dar a conocer las novedades de los parques de ocio, entre otras primicias. Desde el 17 hasta el 21 de enero, se podrá visitar el stand de la compañía -9D02- en el pabellón 9, donde se podrá encontrar todo tipo de información, novedades y fotografías.

Poema del Mar, espectacular acuario en Las Palmas de Gran Canaria

Loro Parque ha empezado el año 2018 por todo lo alto con la llegada de Poema del Mar, uno de los acuarios más espectaculares del mundo. Su inauguración y su reciente apertura han convertido a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria como una localización de interés estratégico para el turismo.

Poema del Mar es un proyecto moderno y ambicioso, fundamentado en el compromiso con la innovación, la conservación de la biodiversidad y la excelencia en la sostenibilidad turística. Este parque temático de la vida acuática refuerza la promoción del archipiélago como destino de viajes a escala internacional.

Una vez en su interior, el visitante comenzará el recorrido sumergiéndose en la primera de las zonas, La Jungla, que reproduce paisajes de todo el planeta en un homenaje a los cinco continentes. A continuación, Arrecife le invitará a un paseo alrededor de un enorme cilindro con un volumen de 400.000 litros de agua que exhibe una gran variedad de colores de coral y de peces. Finalmente, la ruta acabará en el océano más profundo, Deep Sea.

Loro Parque, mejor zoológico del mundo

Loro Parque ha sido reconocido en 2017 como mejor zoológico del mundo por los usuarios del portal de viajes TripAdvisor, una consideración que se une a otros reconocimientos logrados recientemente, como la Certificación de Bienestar Animal "American Certified", de la respetada entidad American Humane (EEUU) -siendo el primer zoológico de Europa en obtenerla- o el certificado de la auditora independiente Global Spirit, que reconoce el cumplimiento del 100% de los requisitos de los estándares globales de ABTA (Asociación de Turoperadores y Agentes de Viajes de Reino Unido), de la que forman parte los líderes mundiales del mercado.

Loro Parque ofrece al visitante una experiencia única en la que el entretenimiento y la concienciación sobre la importancia de proteger la naturaleza se dan la mano en una auténtica embajada de los animales salvajes. Es una maravilla para sus visitantes, con unas cuidadas instalaciones que albergan un impresionante jardín botánico en el que conviven especies de animales de todo el mundo.

Su principal novedad en 2017 fue la inauguración de Lion's Kingdom, hogar de tres espectaculares leones africanos de la subespecie Angola, actualmente en peligro de extinción. Así, el zoológico quiere reforzar su compromiso con la naturaleza y con las especies amenazadas. La educación medioambiental tiene un protagonismo especial en Animal Embassy, una zona educativa desarrollada junto a Loro Parque Fundación con el firme compromiso de defender la naturaleza y de contribuir al desarrollo de un turismo responsable.

A lo largo de sus 45 años de historia, ya son más de 47 millones las personas que han visitado este santuario animal ubicado en el municipio de Puerto de la Cruz, en la isla de Tenerife. Sin duda, una visita obligada si se viaja a Canarias.

Siam Park, mejor parque acuático del mundo por cuarto año consecutivo

El trabajo por la excelencia turística y el cuidado del más mínimo detalle han vuelto a situar a este singular Reino del Agua como referente mundial. La belleza de este parque es, en sí, un atractivo incomparable, y nada es equiparable a experimentar en primera persona las sensaciones que producen Tower of Power y su tobogán de 28 metros de altura; Singha, y muchas otras impresionantes atracciones de última generación sin las que unas vacaciones en Tenerife no serían completas.

Y para los que busquen relax en un ambiente exclusivo, Siam Park ofrece Siam Beach, la playa con olas artificiales más paradisiaca de Canarias, donde rompen las increíbles olas de The Wave Palace. Siam Park, situado en Adeje, Tenerife, es un lugar en el que el buen clima y la diversión están asegurados todo el año y es, por tanto, otra visita obligada si se viaja a Canarias.

A finales de 2017, Siam Park ha logrado batir un nuevo récord anual, al haber recibido más de 1.2 millones de visitantes tras batir el récord establecido en 2016. Mirando hacia el futuro, este año se presenta también como importante en la historia del Parque, que celebrará su décimo aniversario con nuevas atracciones y sorpresas para todas las edades.

Este 2017, el restaurante Brunelli's ha cumplido dos años desde su apertura en septiembre de 2015. En este tiempo, este establecimiento del estilo de los típicos steakhouses americanos, ha revolucionado la oferta gastronómica de Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife, con su impresionante oferta de carnes: chuletón de Ávila, entrecot de buey Black Angus, etc. -los mejores cortes cocinados de una forma muy especial. Todo esto, gracias a que Brunelli's cuenta con un horno único en Canarias, capaz de hacer la carne a 800º, manteniendo todo el sabor con una textura de lo más jugosa.

Su oferta se completa con una excelente cata de vinos, variados postres, un cuidadoso servicio, y la posibilidad de contemplar las mejores puestas de sol de la isla desde su gran terraza abierta al mar. Por eso, Brunelli's es conocido por tener la mejor carne a este lado del Atlántico: en Puerto de la Cruz, al norte de Tenerife.

Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, elegancia y confort

El Hotel Botánico 5 ***** Gran Lujo asegura la máxima calidad al pertenecer a The Leading Hotels of the World. Situado en Puerto de la Cruz, al norte de la isla de Tenerife, ofrece unas vistas incomparables al Teide y al Océano Atlántico. También cuenta con una amplia colección de cuadros de varios artistas canarios que hace sentir a sus clientes que se encuentran en un lugar único.

El Hotel tiene una amplia oferta gastronómica liderada por El Oriental, reconocido como mejor restaurante thai de Canarias, e Il Pappagallo, con una acogedora terraza que ofrece música en vivo todos los días.

Tras haber recibido recientemente los premios TUI Holly 2018, TUI Holly Top Quality 2018 y HolidayCheck 2018, que han llegado para sumarse a otra amplia lista de reconocimientos, el Hotel Botánico ha visto reforzada, una vez más, su posición como una apuesta segura y de calidad a la hora de pasar unas vacaciones en Tenerife.

Su oferta de relax y belleza se refuerza en su exclusivo The Oriental Spa Garden, con nuevos tratamientos antiestrés y détox, realizados con aloe vera y ayurveda. Además, ofrece tratamientos de belleza con el prestigioso Dr. Krulig. Unas vacaciones extraordinarias en uno de los entornos más bellos del norte de Tenerife serían, sin duda, un auténtico regalo.