Sus Majestades los Reyes de Oriente reciben, en el Salón de Plenos de La Laguna a todos los niños y niñas

El próximo cinco de enero, sus Majestades los Reyes de Oriente van a recibir a los niños y niñas con sus cartas y escuchar sus deseos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Laguna. Es la primera vez que se desarrolla este acto en la ciudad de Los Adelantados.

Se prevé que sus Majestades lleguen a la parada del Tranvía de la Avenida Trinidad a las 12.00 horas, donde serán recibidos por el alcalde José Alberto Díaz y la concejala de Fiestas, Atteneri Falero. Previamente, hacia las 11:30 horas empezará un espectáculo infantil para todos los asistentes.

Ya a las 13.00 horas y durante unas dos horas, los Reyes se situarán en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde recibirán a todos los niños y niñas que quieran ir a entregarles las cartas personalmente y expresarles sus deseos. El salón de Plenos será adecuado para acoger tal real acto y se accederá al mismo por la puerta principal, más conocido como la puerta de los arcos, frente a la Plaza del Adelantado.

José Alberto Díaz indicó que "se trata de uno de los elementos innovadores que el Ayuntamiento ha incorporado para celebrar la víspera de una de las noches más mágicas de estas fiestas navideñas. Queremos que los más pequeños puedan dialogar y tener mayor cercanía con sus Majestades y tengan una intensa jornada de ilusión, de ahí que hemos convencido a los Reyes para que adelanten su agenda y los reciban".

A las 17:30 horas sus Majestades realizarán la tradicional ofrenda al Niño de los Afligidos, en el exterior del Santuario del Cristo. Y a las 18.30 horas empezará la tan esperada Cabalgata de Reyes, que saldrá desde el Camino La Rua, para continuar por la Plaza del Cristo, C/ Nava y Grimón, Plaza Adelantado, C/ Consistorio, C/ Herradores, Plaza Concepción, C/ Carrera y finalizando en la Plaza del Cristo. Esta nueva edición guarda muchas sorpresas para los asistentes en el van a participar unas 300 personas.

Actos previos

Un Juguete, un truco una ilusión es el nombre del acto de recogida de juguetes que tendrá lugar mañana miércoles, 3 de enero en la Plaza de la Catedral. El horario de recogida de juguete será de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas y se contará con actuaciones de magia. A las 19.00 horas habrá una actuación de villancicos a cargo de la Peña El Gofio. El acto está organizado por el Ayuntamiento con la colaboración de la AAVV el Casco y Orfeón La Paz.



A las 20.00 horas, en la Plaza de la Torre de la Concepción, se celebra el Canto Común de Reyes, el cual está formado por componentes de distintos grupos folclóricos del municipio que interpretarán canciones navideñas del folclore tradicional.

Para la jornada del 4 de enero se celebra desde las 16.00 hasta las 19.00 horas, en la plaza de la Catedral, una exposición y talleres de juegos y juguetes tradicionales, con la colaboración de la AAVV el Casco y Proyecto Cultural La Escalera de la Orotava.

Posteriormente, desde las 17.00 hasta las 21:00 horas se realizará el especial de Marcha FM de Reyes, en la Plaza Doctor Olivera, donde se hará un programa de radio en directo con la actuación de varios grupos infantiles y grupos musicales.

La actuación, con un presupuesto de casi 15.000 euros, permitirá retomar la normal actividad de las aulas de la planta superior del centro

La Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna ha culminado los trabajos de impermeabilización y mejora de las cubiertas del Centro Ciudadano Las Madres, en Padre Anchieta, una obra muy esperada por los usuarios de este espacio comunitario ya que, en época de lluvias, las filtraciones de agua condicionaban el uso de varias aulas e incluso del salón de actos.

La primera teniente de alcalde y concejal del área, Mónica Martín, ha explicado que la intervención ha tenido una duración de dos meses y su coste ha sido de casi 15.000 euros.

En concreto, ha detallado la representante municipal, la obra ha consistido en el desmontaje de la estructura superior del centro y la colocación de un acristalamiento protector y de un sistema de impermeabilización cuya vida útil está estimada en diez años.

Mónica Martín ha señalado que, una vez solucionado este problema en las cubiertas, el Centro Ciudadano Las Madres está en disposición en recuperar la plena actividad de sus distintas aulas y espacios. Una buena noticia, sin duda, para la programación del centro y sus numerosos usuarios.

José Alberto Díaz resalta "el compromiso de las administraciones para potenciar la capacidad creativa de nuestros artesanos"



Visitó el Mercado Navideño de Artesanía de la Plaza del Adelantado, que cumple su novena edición y que estará abierta hasta el próximo 5 de enero



El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, junto con el consejero Insular del Área de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo Socioeconómico, Efraín Medina; el director general de Emigración del Gobierno de Canarias, José Tellez; y la concejala de Patrimonio Histórico, Candelaria Díaz, han visitado hoy la novena edición del Mercado Navideño de Artesanía que se desarrollará en la Plaza del Adelantado y que estará abierta al público hasta el próximo 5 de enero, con el objetivo de impulsar la comercialización de la artesanía. El horario de apertura es de 11:00 a 22:00 horas, los días 2, 3 y 4 de enero; y el día 5 de enero, de 11:00 a 24:00 horas.