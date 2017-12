Adeje organiza diez nuevos cursos para obtener certificados de profesionalidad

El Ayuntamiento de Adeje acogerá ocho nuevos cursos para obtener el certificado oficial de profesionalidad que emite el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Los ámbitos de los cursos abarcan desde cocina, panadería, bollería, repostería, pastelería, restaurante, servicios en restauración hasta docencia de la formación para el empleo. Las inscripciones están abiertas y pueden formalizarse de forma presencial en el CDTCA o a través de internet en: www.adeje.es.

Esta iniciativa, gestionada a través de la concejalía de Desarrollo Económico y Políticas de Empleo, tiene como objetivo que las personas sin estudios mínimos o con la ESO, Ciclos medios, superiores o Bachillerato, "puedan obtener una certificación que les permitirá acceder a puestos de trabajo cualificado ya que acreditan las competencias profesionales del alumnado para ocupar dicho empleo" ha explicado el concejal responsable, Manuel Luis Méndez Martín.

Los cursos

Los cursos dirigidos a personas sin estudios mínimos son los de "Operaciones Básicas de Cocina" y "Operaciones Básicas de Pastelería".

Las personas que finalicen con éxito el el curso "Operaciones Básicas de Cocina" podrán acceder a empleos relacionados con ayudante o auxiliar de cocina, empleado/a de un pequeño establecimiento de restauración o encargado/a de un economato y bodega en hotelería. Con un total de 360 horas, se impartirán dos ediciones de esta modalidad, la primera empezaría el 29 de diciembre y la segunda el 25 de abril de 2018.

Asimismo, el de "Operaciones básicas de pastelería" está enfocado a personas sin estudios mínimos, tendrá una duración de 420 horas y empezará en junio de 2018. Los empleos relacionados con este certificado son los de ayudante de pastelería o de almacén de pastelería y empleado/a de establecimiento de pastelería.

Para personas con estudios de ESO, ciclo de Grado Medio, Certificado nivel 2, Certificado nivel 1 en la misma área y familia profesional o competencias clave nivel 2, el Ayuntamiento ofrece cuatro cursos: "Cocina", "Panadería y Bollería", "Repostería" y "Servicios de Restaurante".

El primero de los cursos, "Cocina", permitirá la obtención del certificado de "Cocinero/a". La formación dura un total de 820 horas y tiene una fecha de inicio prevista del 29 de diciembre de 2017.

El curso de "Panadería y Bollería" empezará el 15 de enero de 2018, tendrá una duración de 540 horas y las salidas profesionales son de panadero/a, manejo de máquinas para elaborar productos, hornos, manejo envasadoras y cuadro de control para la producción de artículos de panadería y repostería industrial. Otras ocupaciones relacionadas con este curso son las de elaborador/a de bollería, masas y bases de pizza, así como trabajos que tengan que ver con el procesamiento de alimentos.

El 22 de enero se iniciará el tercer curso, "Repostería", vinculado a los requisitos de acceso anteriormente enumerados. Tendrá una duración de 510 horas y la salida profesional es de pastelero/a, elaboración de caramelos y dulces, elaboración de cacao y chocolate, repostería y decoración de pasteles.

El curso de "Servicios de Restaurante" tendrá un total de 770 horas, empezará el 7 de febrero y las ocupaciones vinculadas son camarero/a, camarero/a de sala o jefe/a de rango y jefe/a de sector de restaurante o sala.

Las personas que hayan cursado el Bachillerato, Ciclo Superior, Grado Medio de la misma rama, certificado de nivel 2 de la misma rama o competencias clave nivel 3, podrán optar a los cursos de "Gestión de procesos de Servicio en Restauración" y "Docencia de la Formación Profesional para el Empleo".

El primero de estos cursos, "Gestión de procesos de Servicio en Restauración" se iniciará el 29 de enero y tendrá una duración prevista de 620 horas. Los empleos relacionados con esta formación son jefes/as de comedor o maestres de sala, maitre y jefes/as de bares o banquetes.

"Docencia de la Formación Profesional para el Empleo" es un curso de 390 horas enfocado a puestos de trabajo para impartir formación no reglada, formación ocupacional no reglada, formador/a ocupacional, para el empleo o formador/a de formadores/as. Este curso aún no tiene fecha prevista de inicio, pero se impartirán dos ediciones.

Los certificados, además de ser oficiales, tienen validez en todo el territorio nacional y están regulados por el Real Decreto 34/2008 de 18 de enero dentro del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en el Ámbito de la administración laboral. Toda la información detallada se encuentra en la web: www.adeje.es.