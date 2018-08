¿Debemos comer más fruta? Sí, es algo que todos sabemos, pero si ingiriéndola conseguimos que nuestra piel esté radiante e, incluso, podamos ahorrar en ciertos productos de cosmética, igual nos decidimos con más rotundidad a apostar por esta dieta saludable a través de una alimentación correcta. Hay concretamente siete frutas claves que le darán a nuestro rostro un efecto glow increíble, ¿quieres saber cuáles son? Pilar Vela, Wellthy Expert de Royal Hideaway Sancti Petri (www.royalhideawaysanctipetri.com), nos hace un recorrido por ellas.

1. Kiwi: No es lo que todo el mundo piensa, pero sí, los kiwis poseen más vitamina C que otras frutas como las naranjas, por ejemplo. Pilar Vela explica que "la Vitamina C es la clave para una piel radiante, fortaleciéndola y dotándola de un aspecto más joven, ya que previene el foto-envejecimiento. Conviene ingerir esta fruta por la mañana", así nos llenaremos de energía y la carga antinflamatoria, antioxidante y anti-aging la llevaremos con nosotros desde primera hora del día. Para tomarla de una forma más atractiva, lo mejor es hacerla en smoothie con un poco de leche vegetal o té verde.

2. Aguacate: Hay una clara moda de tomar aguacate sobre una tostada sin gluten, de espelta, de trigo sarraceno o de pan de centeno. Miles son las opciones de base, pero el 'top' es siempre el aguacate, una tendencia tan estética como saludable. No solo es delicioso, no, el aguacate se compone de grandes beneficios como la biotina y la Vitamina E, dos esenciales para una piel perfecta. "Permiten proteger de los radicales libres y aportan un aspecto fresco y descansado", afirma la experta.

3. Limón: Hace unos años se volvió viral el famoso vaso de agua con limón a primera hora de la mañana, y fue una moda con todo el sentido, porque el limón es tremendamente beneficioso y nos ayuda a depurar. Como todos los cítricos, su ácido previene la creación de sebo, lo cual ayuda a las pieles con tendencia al acné. Además, es positivo para evitar las rojeces, unifica el tono y aclara la piel. "Un licuado con zumo de limón favorecerá nuestra digestión, nos hará sentir más saciados y mejorará la condición de nuestra piel", afirma Vela.

4. Fresas: Una fruta que gusta a todos y quizás una de las que menos pereza le da comer a los 'antifrutistas' por ser más fácil y rápida. Según recomienda Pilar Vela: "se puede y debe comer diariamente gracias a su alto contenido en Vitamina C, pero también en ácido acetilsalicílico, uno de los principales neutralizadores del dolor". Un ácido que, además, se suele usar mucho en cosmética, por ejemplo, en los limpiadores faciales para evitar rojeces o inflamaciones, además de que limpia en profundidad. Una razón más que suficiente para ingerir esta fruta que ayuda a prevenir granos, también, sí, y reducir los poros abiertos.

5. Açai: Son muchos los especialistas en el mundo de la piel que llevan años apostando por estas bayas como algo clave para su salud. De hecho, doctores como Nicholas Perricone hasta venden suplementos alimenticios a partir de ella para mejorar la condición de nuestro rostro (Perricone MD Superberry con Açai). En diferentes zumos o smoothies, da un sabor delicioso y mejora nuestro estado gracias a su alto grado de Vitaminas A, B, C y E. Es un poderoso antioxidante que nos ayuda a estar más jóvenes, reparando las células dañadas y optimizando nuestros niveles de hidratación.

6. Pitahaya: Esta fruta exótica ya es más que conocida en muchos los hogares españoles, siendo además una de las más instagrameadas, superando las 300.000 fotos en esta red bajo el hashtag de su propio nombre. Algo totalmente comprensible dada su fotogenia, pero también nos aporta numerosos beneficios. Supone una gran fuente rica de antioxidantes y una ayuda para combatir los radicales libres, ralentizando nuestro envejecimiento. "También hace que nuestra piel esté más joven, flexible y firme", comenta Toñi Leal, Wellness Personal Assistant de Royal Hideaway Sancti Petri. Por último, posee capacidades antihistamínicas, ayudando a que nuestro organismo y rostro estén menos congestionados.

7. Coco: El coco es ese componente imprescindible de todas las dietas y rutinas de belleza. Ofrece beneficios tonificantes tanto para la piel como para el cabello e, incluso, las uñas. También es un hidratante natural increíble, acelera la curación de heridas y ayuda a proteger la piel, reduciendo incluso posibles inflamaciones. "Todos estos pros se deben a su alto contenido en ácidos grasos, el ácido láurico y las vitaminas que contiene, E y K, que ayudan a la regeneración celular, mantienen los niveles de colágeno y aumentan la elasticidad. Es por ello que el coco en estado puro o la leche de coco, por ejemplo con las frutas anteriormente mencionadas, se convierte en un potente combinado para nuestra piel", explica Pilar Vela.