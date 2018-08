Expertos en psicología en Madrid, Alcorcón, Alcalá de Henares y Las Rozas

En algunas etapas de la vida las personas se encuentran en ciertas situaciones en las que no saben cómo resolver los problemas y las distintas emociones negativas superan la barrera de lo que se puede soportar. Estos son los momentos en que se debe acudir a los expertos en psicología, quienes con la utilización de terapias adecuadas ayudan a enfrentar y resolver esos inconvenientes.

En la actualidad aún existen algunas barreras sociales que asocian a los psicólogos con locura, pero simplemente es la excusa que una gran cantidad de personas utilizan por miedo a salir de la coraza, así como asumir las razones que causan ese dolor o que no les permite sentirse a gusto consigo mismo.

La decisión de acudir a una consulta psicológica depende de cada persona, aunque las principales razones para solicitar una cita con estos especialistas son: no aceptarse tal cual es la persona en lo emocional o en lo físico, , sensación de depresión, apatía agobiante, ver la vida en negativo, no saber decir que "NO", dificultad para comunicar los sentimientos, falta de deseo sexual...

Terapias basadas en estudios cognitivos conductuales

Algunos centros de psicología ofrecen a los pacientes terapias basadas en estudios cognitivos y conductuales, este es el caso de https://www.ags-psicologosmadrid.com/. Estos especialistas establecen en la sesión inicial de trabajo con la persona afectada un primer contacto personalizado y especial para identificar ese diagnóstico psicológico.

Esa primera visita con el equipo profesional es gratuita. El personal cualificado utiliza determinados test psicológicos para reforzar por completo las conclusiones del diagnóstico, el cual al estar bien definido permitirá que se inicie un plan de trabajo conjuntamente con el paciente para solucionar el problema psicológico que se está sufriendo. Es muy importante que la persona afectada asuma y comprenda cuáles son las causas que originaron ese inconveniente, porque el no trabajar en ellos y no interactuar en esas situaciones de la cotidianidad los problemas persistirán. Es por eso que los psicólogos de este centro ofrecen las indicaciones de trabajo a seguir para resolver esos problemas.

El objetivo terapéutico final de los tratamientos de este centro es que el paciente disfrute de una vida plena, autosuficiente y sin obstáculos psicológicos que le puedan entorpecer un desarrollo satisfactorio en su quehacer personal, familiar, social y laboral. Las consultas al psicólogo se van a distanciar a medida que la persona afectada estabilice su cuadro anímico hasta lograr eliminar las terapias de manera definitiva.

Tratamientos personalizados en Madrid

Todo individuo que disfruta de un estado de equilibrio personal puede sufrir una crisis psicológica de forma repentina y puntual que debe resolverse oportunamente con un profesional. Cada persona posee características intransferibles, es por eso que el equipo de psicólogos Madrid plantea terapias personalizadas que se adaptan a cada paciente que se trata. Estos tratamientos se establecen dependiendo de los factores de diagnóstico, características de vida, al igual que basados en las tendencias de reacción y los estímulos ante diferentes planteamientos terapéuticos.

Existen otros casos en los que los pacientes no se tratan por hechos puntuales sino por traumas que se arrastran desde el pasado, así como por situaciones concretas individuales de genética, de entorno o de conductas que generan una afectación psicológica prolongada.

Con el empleo de las terapias personalizadas el centro psicológico busca desarrollar un equilibrio de las emociones, comportamientos y situaciones que permita a la persona disfrutar a plenitud de su vida. Los centros de psicología cuentan con excelentes profesionales que además de ayudar a controlar los desequilibrios severos, proporcionan las herramientas necesarias para que la persona trabaje en mejorar esas pequeñas molestias relacionadas con la baja autoestima, el estrés y los pensamientos irracionales con el único objetivo principal de proporcionarle un equilibrio en la vida donde experimente el máximo bienestar.

Psicólogos especialistas en pacientes infantiles y adultos

Los centros cuentan con profesionales en las diversas áreas es por eso que su personal está integrado por psicólogos especialistas en:

Problemas de ansiedad, depresión, estrés, trastorno obsesivo compulsivo y bipolar.

Trastornos psíquicos como la esquizofrenia, cambios de personalidad y déficit de atención con hiperactividad.

Adicciones a los diferentes tipos de drogas, ludopatía y alcoholismo.

Problemas en la pareja relacionados con la falta de comunicación y aumento de confrontaciones.

Problemas sexuales tanto en el hombre como en la mujer acerca de la disminución del deseo sexual, eyaculación precoz, impotencia, anorgasmia y vaginismo.

Problemas que afectan a los niños y jóvenes relacionados con los estudios, presencia de violencia, autismo, rebeldía, trastorno de la actividad y la atención.

Centros de psicología

Los centros de psicología en Madrid, Alcorcón, Alcalá de Henares y Las Rozas ofrecen servicios terapéuticos con una amplia experiencia a la disposición de los clientes para ayudarlos a disfrutar de un buen equilibrio familiar, personal, laboral y social. El bienestar de los pacientes es el objetivo principal del personal de profesionales que garantizan una atención individual que dependerá de cada caso y situación.

Para facilidad de sus clientes ponen a disposición de sus clientes varios domicilios para que puedan visitar al especialista más cercano.

Sus centros de psicología en Madrid se encuentran ubicados en las siguientes direcciones:

Calle Doctor Esquerdo nª173 1º D - 28007 frente al Metro Conde de Casal

Calle Arturo Soria nº 62 A - 28043 en las cercanías del Tráfico Metro Arturo Soria

Calle Bravo Murillo nº 166 - 28020 diagonal a Tráfico Metro Estrecho.

Calle Glorieta del valle de Oro nº 2 1ºB 28019 junto al Metro Oporto.

Avenida de América nº 6 1ºB - 28028 a las afueras a Intercambiador

Calle Princesa nº 51 1º Dcha. - 28008 en las cercanías a Metro Argüelles.

El centro de psicología en Alcorcón se encuentra ubicado en la calle Los Alpes 2 - 28922 frente a Tráfico. En Las Rozas está situado en la avenida Comunidad de Madrid en el Centro Comercial Burgocentro II, local 45. Mientras que en Alcalá de Henares la sede del centro se ubica en la calle Libreros Nº 16 con entrada por la calle Bedel 1, junto a la Plaza Mayor.