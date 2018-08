Las personas con discapacidad siguen siendo los principales afectados a la hora de encontrar trabajo en España como se presenta en el Informe Olivenza , donde se indica que más del 60 % de los jóvenes con discapacidad se encuentran actualmente en el paro . Sin embargo, estas cifras cada vez van descendiendo con mayor fluidez gracias a la apuesta que varias empresas y organizaciones hacen por este colectivo.

Plena Inclusión Madrid y la Asociación Madrileña Audiovisual (AMA) firmaron ayer un convenio para que esos incentivos a la contratación se hagan presentes en el mundo del cine, donde hasta ahora había pocos trabajadores con discapacidad intelectual, aunque como nos han demostrados, los que ya trabajan en este mundo han despuntado.

Es el caso de Marcos, estudiante de doblaje que ha realizado varios trabajos, siendo uno de los más conocidos la voz de Dani, el personaje de la serie On Fologüers de la Fundación ONCE. "En mi juventud lo pasé muy mal porque no tenía muchas amistades y encontré en el cine una actitud positiva", explica el doblador que quiere seguir formándose en esto hasta "dar un día el pelotazo y poderme dedicar toda la vida a esto. Con el apoyo de todos, los sueños se hacen realidad".

Poder vivir del mundo del cine también es la meta de Roberto, operador de cámara y que lleva más de 10 años trabajando y formándose para poder tener un día su propia productora. Gracias al apoyo que tiene por parte de la Fundación Gil Gayarre, Roberto y sus compañeros han realizado varios trabajos para la AXA Seguros, la Fundación Ademo y Plena Inclusión Madrid, entre otros.

Una buena producción, fundamental para la industria cinematográfica

También durante el acto Verónica, del Grupo AMÁS, junto a Jorge Galerón, explicaron lo importante que es el departamento de producción de una película. En esta ocasión, Galerón tuvo la oportunidad de trabajar junto a Verónica en la película de 'Campeones', siendo ella la encargada de estar en la entrada de los sets, organizar contratos, pero sobre todas sus funciones destaca la búsqueda de un hotel donde se rodaron escenas de la película y durmieron los actores. "Su trabajo era fundamental y es más importante de lo que todos creéis", explicó Jorge.

Con la intención de que se contraten más personas con discapacidad intelectual en el mundo del cine nace este acuerdo que, como dice la presidenta de AMA, Puy Oría, "debía pasar fundamentalmente por la creación de un plan de formación en ambos sentidos con el que poder llevar a cabo una verdadera inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual en nuestro sector".

El presidente de Plena Inclusión Madrid, Javier Luengo, quiso también manifestar que "desde hace tiempo, venimos defendiendo el acceso al empleo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en perfiles vinculados al ámbito cultural y la receptividad de AMA a este proyecto ha sido magnífica. Es sin duda un proyecto pionero que pone en contacto a dos sectores muy importantes y que será beneficioso para ambos".

Este acuerdo se materializará en los próximos meses con bonificaciones que se darán a las empresas por la contratación, temporal o parcial, así como incentivos en las partidas de las deducciones de la cuota íntegra del impuesto de sociedades. Asimismo, se pondrá en marcha un módulo formativo en Auxiliar Técnico de Producción el próximo mes de septiembre del que se informará en las próximas semanas a través de las redes sociales de AMA y Plena Inclusión Madrid.