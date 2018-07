Un juego que abre la sociedad "De par en par"

Andrea Morinelli tiene 27 años, dibuja desde pequeña y es una apasionada del diseño. "A través de mis dibujos quiero transmitir alegría, pero también mi carácter luchador", asegura.

David Carmona tiene 37 años. Es meticuloso, perfeccionista y un apasionado del trabajo con la madera, una labor artesanal que él resume así: "Hay que ir siempre hacia adelante, no rendirse nunca".

Andrea y David son dos personas con discapacidad intelectual y se han unido en un sueño, crear y diseñar un juego inclusivo que abra las puertas de la sociedad "De par en par".

Así se llama el juego de mesa que entre ambos han diseñado y que ya es una realidad con la colaboración del resto de usuarios del Centro Ocupacional Los Pinos de Grupo AMÁS de Leganés (Madrid).

"De par en par" es un juego infantil de toda la vida, que persigue despertar la atención de los más pequeños, con y sin discapacidad, a través de una serie de fichas de madera con dibujos que hay que emparejar. Pulpos, ocas, flores...son las ilustraciones infantiles que contiene este pasatiempo, realizadas con formas y colores atractivos para captar el interés de los peques.

Ciudadanos de pleno derecho

Pero detrás de este juego hay mucho más, pues de sus fichas, y hasta las instrucciones, que están en lectura fácil, se encuentra el mensaje de muchas personas que como Andrea y David reivindican derechos, respeto y su sitio como ciudadanos de pleno derecho.

Andrea recibió hace unos meses el encargo del Taller Creativo del Centro Ocupacional Los Pinos de realizar unos diseños de animales, plantas, árboles...para el proyecto de un juego infantil, Andrea se puso manos a la obra, llenando su mesa de trabajo de diferentes diseños, colores y formas.

Sin duda, esta joven tiene una capacidad innata para transmitir a través de sus dibujos. "Me gustaría aprender diseño, pero antes le quiero preguntar a la gente: ¿Qué os parecen mis dibujos, hago algo diferente o es lo mismo que hacen otros dibujantes?".

Esta es la pregunta que lanza esta artista con discapacidad intelectual, una condición que no ha impedido que de su imaginación y lápices salgan trazos picassianos, cargados de luz y color a través de los sorprendentes dibujos que forman las figuras de "De par en par".

"Quiero tener fans"

Además, Andrea realiza diseños para camisetas y escribe pequeños relatos. Respecto a su vida personal, Morinelli tiene sus metas, como cualquier mujer de su edad, trabajar, ser independiente y algún día poder vivir con su pareja. Pero como artista, lo tiene claro "Quiero tener fans, seguidores a los que les gusten mis dibujos", afirma.

Su compañero en este proyecto, David, señala, mientras corta meticulosamente cada una de las piezas de madera del juego, que "las personas que no me conocen, no pueden valorar mi trabajo". Carmona está orgulloso del resultado de su trabajo en este juego "Me gusta mucho, está muy bien para ayudar a los niños a aprender".

"Soy igual que tú"

En relación a sus retos de futuro, David no se rinde. "Algún día me gustaría ganar un sueldo realizando trabajos en madera. También pinto cuadros, es mi hobby", subraya, a la vez que se muestra contundente con las personas que aún dudan de sus capacidades: "soy exactamente igual que tú, con o sin discapacidad".

Desde Grupo Amás, aseguran que "cuando el comprador tenga en sus manos este juego estará tocando el esfuerzo de cientos de personas que, como Andrea y David, pasan todos los días de su vida un cruel examen: Demostrar a la sociedad su valía, sus capacidades, actitudes y derechos".

"Ayudar a cumplir sus sueños e impulsar los de otras muchas personas como ellos, con discapacidad intelectual, es tan sencillo como valorar su trabajo, sin paternalismos, ni condescendencia, tan solo quitando etiquetas y prejuicios. Comprar el juego "De par en par" es una excelente ocasión", añaden desde Amás.

"De par en par" se puede adquirir en la Concept Store Másymenos (Avenida Salvador Allende, esquina calle El Greco de Leganés), o bien en el Centro Ocupacional Los Pinos (Avda. de los Pinos, 28 28914 Leganés (Madrid). El precio es de sólo 8 euros.