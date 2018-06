El consultor solidario

El Mail del Viernes es, como su propio nombre indica, un correo electrónico que llega los viernes, a decenas de miles de personas en todo el mundo, pero principalmente a los madrileños que trabajan en las oficinas de la ciudad. El contenido del mail recopila diferentes imágenes graciosas, temas de actualidad que son tratados con humor y diferentes tweets que salen a lo largo de la semana. Su principal objetivo: hacer reír a quien lo recibe.

El autor de dicho mail es Arturo Hernández, un ingeniero de telecomunicaciones que trabaja como consultor para una de las firmas más importantes del mundo en el sector de la consultoría y auditoría. Sin embargo, para llegar a este puesto, Arturo ha tenido que ir creciendo desde su primer puesto como becario.

Fue entonces, siendo becario, cuando empezó todo. Arturo comenzó trabajando en un proyecto de seis personas, en el que se gastaban muchas bromas y se mandaban mails que nada tenían que ver con el trabajo. Así que decidió invertir una parte de su tiempo en recopilarlo todo, y mandar un mail el viernes con la intención de animar a sus compañeros en el último rato de trabajo antes del fin de semana.

Además de para trabajar, hay que sacar tiempo para reír

Así empezó todo. Entre risas, entre compañeros. Lo que Arturo no sabía entonces es que diez años después iba a haberse expandido tanto su idea. Cuando finalizó ese primer proyecto, continuó haciendo el Mail del Viernes y se lo enviaba a sus nuevos compañeros, a personas que había ido conociendo en diferentes cursos. Y estas personas, a su vez, se lo reenviaban a más gente.

Intrigado por conocer cuánta gente leía su mail, Arturo decidió averiguarlo. "Un día puse un track en el mail para ver cuánto se abría y mi sorpresa llegó cuando vi que lo veían 30.000 personas".

En ese momento, lo que había sido un hobby para él, se había convertido en una herramienta muy potente para llegar a un target muy específico de personas: gente joven, con trabajo y con un cierto nivel adquisitivo. Así que decidió aprovecharlo.

A finales de 2013, Arturo empieza a recibir propuestas de diferentes empresas de un modo más masivo que hasta entonces. "Me empiezan a preguntar por coste, algo que yo no me imaginaba para nada, porque el Mail del Viernes empezó como algo divertido, como una idea original para animar a mis compañeros antes del fin de semana".

"Nunca he fallado en enviar el mail del viernes"

A partir de entonces, en 2014, decide asociarse con un compañero y convierten en empresa el Mail del Viernes o #MDV, como también se le conoce. Además del contenido que se venía incluyendo en el mail hasta entonces, empiezan a incluir propuestas de diferentes empresas. "Como me parecía que las empresas que me escribían podían interesar a las personas que llegaba el mail, empecé a incluirlas", explica Arturo.

Nos habla de una empresa en concreto, a la que considera muy especial. "Miemana es una empresa fundada por una chica con mucho mérito. Es una empresa de bolsos, en la que trabajan personas con síndrome de Down. Ella vio un nicho de mercado en el que poder ayudar a un sector que está bastante olvidado".

Del mismo modo que con las empresas, ocurrió con organizaciones y eventos solidarios. #MDV llega a muchas personas, y en determinados círculos (bancos, consultoras, bufetes) se considera algo incluso famoso. De todas estas personas, siempre hay alguien involucrado en una iniciativa solidaria, o que conoce a alguien que está involucrado, y le pedían ayuda al creador del mail.

La importancia de difundir la solidaridad

Arturo se percató de que no siempre podía colaborar económicamente o invirtiendo su tiempo con estas causas solidarias, pero lo que sí podía hacer era ayudar a difundirlas. Y eso hizo, empezó a incluir en el mail los proyectos, iniciativas y eventos que le llegaban con el fin de ayudar a los demás.

Hasta ahora, han ido incluyendo todas las iniciativas que les han ido llegando, y son tantas que no les ha dado tiempo a buscar más para difundir. Arturo explica que no se añaden estas iniciativas todos los viernes, sino que trata de agruparlas y publicarlas una o dos veces al mes para que sus lectores le presten la misma atención a todas. "Son distintas pero una vez que la gente ha entrado a leer ese apartado, entiendo que lo leen hasta el final", añade.

Además de añadir estas iniciativas en el mail, creó un apartado en su web, el #MDV Solidario, donde hizo una lista con todas las causas que le iban llegando y con las que se han implicado, para que cualquier interesado pudiese acceder a ellas.

Lo que empezó como una forma de arrancar una sonrisa a sus compañeros de trabajo, ha conseguido convertirse además, en una gran vía de visibilización de todas esas causas, proyectos, organizaciones e iniciativas solidarias que necesitan una difusión.

Arturo concluye explicando que aunque su socio y él trabajan por cuenta ajena al Mail del Viernes, le encantaría vivir de ello. "No habría nada más chulo que enseñarle a mis futuros hijos que se puede vivir de algo que surgió por hacer reír a la gente".