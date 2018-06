Vidas Insuperables sortea 150 entradas para asistir al Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro

Vidas Insuperables sorteará hasta el próximo día 30 de junio, 150 entradas para poder asistir de manera gratuita al Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, el mejor del mundo en su ámbito.

Como elemento de dinamización del acuerdo alcanzado entre ambas entidades con el objetivo de impulsar la integración sociocultural de las personas con discapacidad a través del teatro, los lectores, oyentes y seguidores de Vidas Insuperables podrán participar en el sorteo de entradas para poder acudir gratis a diversas obras de este certamen, cuyo listado se adjunta más abajo.

El sorteo se difundirá a través de Vidas Insuperables, el programa Qué! Morning, presentado por Fernandisco en Qué! Radio, el programa de radio de Vidas Insuperables, emitido en Gestiona Radio, y Diario Qué!, en su sección Social.

Las personas interesadas en el sorteo deberán seguir previamente alguno de los perfiles de Vidas Insuperables en redes sociales (Twitter: @INsuperables_; Facebook: https://www.facebook.com/vidasinsuperables/; o Instragram: @vidasinsuperables) y trasladar su inscripción, a través del correo electrónico sorteos@vidasinsuperables.com, aportando Nombre, Apellidos y DNI, y señalando qué perfil de redes sociales se ha seguido de Vidas Insuperables y desde qué cuenta se ha realizado el seguimiento. Además, deberán especificar, del listado adjunto, la obra de teatro a la que desean asistir.

Se podrá participar hasta el día 30 de junio. Los ganadores, que recibirán una comunicación al efecto por correo electrónico, recibirán 2 entradas para poder ir acompañados al Festival de Almagro.

Las entradas se podrán retirar, el mismo día de la función, en las taquillas del espacio correspondiente donde se ponga en escena la obra de teatro, donde estarán reservadas a su nombre hasta 1 hora antes del inicio del mismo.

Listado de Obras

De lo fingido verdadero (6 de julio, 20 horas)

Siglo de Oro en las dos Orillas (7 julio, 20.30 horas)

Son Barroco (7 julio, 1.00 h)

La Gatomaquia (17 julio, 20 horas)

Leonor (18 julio, 20 horas)

Romeu e Julieta (23 julio, 20 horas)

Juana Inés: Paráfrasis de sí misma (24 julio, 20 horas)

Poetas y canciones de oro (24 julio, 22.45 horas)

Volpone (24 de julio, 20 horas)

Volpone (25 de julio, 20 horas)

Yo, la peor de todas (26 de julio, 22.45 horas)

Quijote, espejo del hombre (27 de julio, 20 horas)

Quijote, espejo del hombre (29 de julio, 20 horas)

Texto legal

Los datos que nos facilite para participar en este sorteo serán tratados por Vidas Insuperables S.L. para gestionar su participación y no se cederán a ninguna entidad. La base jurídica para tratarlos es su consentimiento manifestado por la remisión de su correo electrónico a nuestra cuenta. Si resulta agraciado, consiente expresamente en que sus datos identificativos y su imagen sean publicados en nuestra web y perfiles en redes sociales. Los datos proporcionados se conservarán mientras no nos comunique lo contrario o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Tiene derecho a obtener confirmación sobre si tratamos sus datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios en nuestro correo insuperables@vidasinsuperables.com, acreditando tu identidad.