Edu Santas, cuando cada pedalada es un ejemplo de perseverancia y voluntad

Cada día se enfunda su maillot y sale a disfrutar del deporte que la vida puso en su camino para convertirlo en el centro de su universo personal. Desde los 8 años sale a dar pedaladas llenas de inclusión y motivación para el resto de personas.

Nunca ha sido un obstáculo la hemiplejia o parálisis que sufre desde que tenía 4 años en el lado derecho de su cuerpo, como consecuencia de un infarto cerebral. "Prácticamente no tengo sensibilidad en esa parte de mi cuerpo", asegura.

Tampoco eso ha sido un impedimento para Edu Santas, un aragonés de Tarazona que ha roto las barreras en el mundo de las dos ruedas y se ha convertido en el primer ciclista paralímpico que ha competido en un campeonato de España absoluto en pista.

Santas tiene 28 años, pero sólo 6 de ellos los lleva corriendo como paralímpico. Hasta entonces y desde los 8 años, siempre había competido en carreras con personas sin discapacidad.

"Después de la hemiplejia y 4 años muy duros de rehabilitación y haber estado en silla de ruedas, a los 8 me recomendaron hacer algún deporte para mejorar mi calidad de vida".

En su caso, lejos de sobreprotegerle por sus circunstancias, le inocularon un virus familiar, el ciclismo. Su abuelo, su padre y su hermano ya tenían esa pasión por la bici y Edu y no iba a ser menos. "No tenían ningún complejo en llevarme a todas las carreras y pruebas con el resto de niños".

Su sueño, el ciclismo adaptado

En todas las categorías se bregaba con corredores con todas las capacidades, lo que, poco a poco, iba reforzando un mecanismo de mejora que le ha llevado a hacer historia en el mundo del ciclismo.

"Cuando llegué a la etapa sub 23 sí me di cuenta de que la brecha física era muy grande y que no podía seguir compitiendo en igualdad de oportunidades en el ciclismo profesional con mi discapacidad".

Le hablaron entonces del ciclismo paralímpico, donde está volcada la empresa Cofidis a través del Comité Paralímpico Español, y, desde entonces, todo han sido éxitos. Es un fijo de la selección española, forma parte del Plan ADOP y ya ha alcanzado 7 medallas en campeonatos del mundo y un bronce en los Juegos de Río.

Pero se siente especialmente orgulloso de haber podido estar en el Campeonato de España de pista absoluto. "Sueño con que haya un ciclismo adaptado, en el que podamos participar todos juntos. Es una cuestión, sobre todo, de voluntad. Y aunque sé que es difícil alcanzar ese reto, creo que este hecho ha ayudado a dar visibilidad al ciclismo adaptado".

Por ello, en el terreno personal está volcado en ayudar a asentar el ciclismo adaptado como una disciplina más del calendario internacional. "Se podría hacer, por ejemplo, una Vuelta a España paralela de promoción de este deporte. Todo es proponérselo y hacerlo. En otros países se ha avanzado ya mucho en este aspecto", anhela Santas.

Y predica con el ejemplo, ya que, a pesar de su discapacidad, él tiene también ficha de ciclista federado. "Me gusta reivindicar que los ciclistas paralímpicos también somos profesionales, con muchas horas de entrega y esfuerzo". Palabras que ratifica con hechos, ya que cada año hace unos 20.000 kilómetros de entrenamiento.

"No te puedes quedar llorando las penas"

De hecho, su convocatoria para el Campeonato de España en pista por parte de la Federación Navarra, equipo con el compite, fue, precisamente, porque sus tiempos están entre los mejores del país, pese a su hemiplejia. Datos que ratificó siendo el 13º y 16º de España en las dos pruebas en las que compitió. Todo un logro.

Pero más allá de estos méritos deportivos, Edu Santas es, ante todo, un referente de la perseverancia. Estudiante de Economía en la Universidad Burgos, afirma que "en la vida suceden cosas que no esperamos ni deseamos, pero no podemos quedarnos llorando las penas. Hay que sobreponerse".

Y para ello, según él, nada mejor que el deporte, "que es un elemento fundamental para encontrarse mejor física y mentalmente y poder salir de situaciones muy adversas.Tienes que reponerte y aprovechar cada momento de la vida".

Con el ojo puesto en Tokio 2020

Probablemente esas complejidades sobrevenidas en su vida han sido las que le han hecho tener unos valores de lucha y sacrificio que le han llevado a tener puesto el ojo, a largo plazo, en una nueva medalla olímpica, en Tokio 2020, y, a medio plazo, en ser campeón del mundo.