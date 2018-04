Javier Fesser: "Todos somos diferentes, necesarios y complementarios"

Desde el pasado viernes 6 de abril, cine y discapacidad crean una alianza para, desde el humor, eliminar prejuicios sociales. Las salas de cine de toda España proyectan "Campeones", película dirigida por Javier Fesser y encabezada por el actor Javier Gutiérrez.

Junto a ellos están Sergio Olmos, Alberto Nieto, Julio Fernández, Fran Fuentes, Jesús Lago, Gloria ramos, Roberto Chinchilla, Stefan López y José de Luna, 9 jóvenes actores con discapacidad intelectual con mucho sentido del humor.

Ellos nueve, junto a Athenea Mata, Juan Margallo, Luisa Gavasa, Daniel Freire y Jesús Vidal, también presentes en el reparto, coprotagonizan la última película de Fesser, "Campeones".

El director madrileño, con filmes como "El milagro de P. Tinto", "Camino" o "Mortadelo y Filemón" a sus espaldas, ha concedido una entrevista a Vidas Insuperables.

Pregunta.- ¿Cuál es el motivo que le llevó a involucrarse en este proyecto social?.

Respuesta.- Para mí CAMPEONES no es un proyecto social. Es una historia divertidísima y emocionante que me apetecía muchísimo convertir en película. Una historia contada por unos personajes que nos iban a emocionar mientras nos hacían reír, y esa es una combinación maravillosamente explosiva.

P.- ¿Le ha cambiado esta película su visión sobre las personas con discapacidad?

R.- Sí, absolutamente. Empecé el proyecto convencido de que todos somos iguales y lo he terminado con la certeza de que todos somos maravillosamente diferentes, necesarios y complementarios. Todas las personas con discapacidad intelectual que he tenido la suerte de conocer son súper capaces de hacer muchas cosas para las que yo me considero inútil total. Muchas tienen que ver con la inteligencia emocional. El baloncesto ya ni lo menciono.

P.- Qué destacaría de su convivencia con los actores de Campeones?.

R.- Siempre que hacemos una película se amplía la familia. CAMPEONES ha incorporado grandísimos nuevos amigos. Actores, técnicos y todo el equipo de Morena Films, con los que los Pendelton hemos coproducido felizmente la película.

Confío en que CAMPEONES ayude a la normalización y que proporcione pistas sobre cómo incluir de verdad a todas las personas en la sociedad"

P.- ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de estos actores noveles?.

R.- La capacidad de entusiasmarse, de ilusionarse con cada detalle, de querer dar lo mejor, de no quejarse jamás por nada, de no demandar jamás el más mínimo protagonismo. Eran un equipo en la ficción y lo eran en la realidad.

P.- ¿Cree que esta película puede servir para tener otra mirada de las personas con discapacidad?.

R.- Espero que sí. Confío en que CAMPEONES ayude a la normalización y que proporcione pistas sobre cómo incluir de verdad a todas las personas en la sociedad. Una sociedad que es de todos y cada uno.

P.- ¿ Cómo cree que se puede seguir avanzando en normalizar la discapacidad en la sociedad?.

R.- Conocer es la mejor herramienta. La mayoría de los comportamientos sociales erróneos proceden de la ignorancia, del temor a lo distinto, a lo que no conocemos. De todas maneras, la única división o clasificación que se me ocurre ahora entre personas, sería en dos grupos: los diagnosticados y los por diagnosticar.

P.- ¿Volverá a emprender algún proyecto d este tipo a corto plazo?

R.- No lo sé, pero me encantaría. Esta experiencia me ha hecho muy feliz, me ha enseñado mucho.

En la película han intervenido otras entidades como AMPinto, Fundación Carlos Martín, Femaddi, Fundación Alas, Adisli, Envera, Centro Miguel Montalvo, el Colegio María Corredentora, Fundación Aprocor, Asociación Sí Puedo, Feddi, o Ilunion. Asimismo, parte del atrezo cuenta con piezas realizadas por personas con discapacidad intelectual.

Películas Pendelton, Morena Films, Rey de Babia AIE y Movistar + son las productoras de Campeones, coproducida por RTVE y Universal Pictures International Spain.

