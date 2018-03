El día 21 de marzo es el día mundial del Síndrome Down. Yo, que he tenido la suerte de trabajar con personas con Síndrome Down y con otras discapacidades, he descubierto muchas cosas.



Una de ellas es lo casposo que puedes llegar a ser por creer en estereotipos sobre las personas con discapacidad. La segunda, cómo te

cambia la escala de valores cuando tienes al lado trabajando, codo con codo, a una persona que valora tener un puesto de trabajo que le

sirve para llevar una vida independiente, y sentirse integrada en una sociedad que muchas veces no la entiende, ni se preocupa

en hacerlo.



Cuando tienes enfrente a una persona que es feliz con la sonrisa de un compañero, que tiene novia/o, y que lo único que busca es

tener una vida plena, te preguntas qué diferencias hay entre tú y él. Tienes que acabar admitiendo que ninguna.

Pero sí hay un matiz importante, él es capaz de ver la vida con una simpleza que consigue que solo lo importante adquiera la dimensión

de categoría.

Ellos hacen 'Gente Extraordinaria', un programa que se emite el sábado a las 8 de la mañana en Qué Radio y el mismo día a las 12

de la mañana en Gestiona Radio

.HUGO ARITMENDIZ 32 años. Pastelero, 13 en pastelerías Mallorca Estar con mis amigos, con mi gente y con mis cosas.

LARA FERNÁNDEZ 33 años. Trabaja en Alas Madrid. Ser feliz y estar con la gente que me apoya, el contacto con mis amigos y con mi familia.

NURIA GARCÍA 49 años. Recepcionista en la Fundación Síndrome Down. La vida para el ser humano es muy importante, la vida que llevo es la que yo quiero.

ISMAEL BARDISA 25 años. En prácticas de administración y búsqueda de empleo. Encontrar novia y ser actor.

IRENE SOTO 26 años. Administrativa en el Colegio San Patricio. La vida es bella, porque hay humor, hay magia y hay ilusión.

IRENE SÁNCHEZ 33 años. Administrativa en HAVES. Amor, honestidad y, sobre todo, alegría. Lo que más odio en la vida es la injusticia.

ÁLVARO RACHE 37 años. Administrativo en la sede central del Partido Popular Tener amigos, una gran familia, una gran novia y mis amigos de la radio.

PABLO DOMÍNGUEZ 31 años. Administrativo en PWC. La vida es para disfrutarla minuto a minuto, es toda una pasión, como la que yo transmito