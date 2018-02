ENTREVISTA | Belena Gaynor: "No debemos prohibir nada, solo concienciar"

Incluido en el número 1757 de QUÉ! en papel. Podrás leer la edición completa aquí.

Más de 100.000 personas siguen a Belena en distintas redes sociales. Influencer, youtuber y experta en comunicación digital, es una de las culpables del éxito de OT 2017 en redes sociales gracias a sus tareas como community manager.

¿Por qué es la comunicación digital una rama empresarial tan importante en la actualidad?

Principalmente porque es donde está el público joven. Los jóvenes hemos cambiado nuestros hábitos gracias a los nuevos medios digitales y nos gusta consumir otro tipo mensajes. Además, permite medir resultados de manera inminente, algo muy atractivo para las empresas.

¿Existe la sobreexposición en redes sociales?

Por supuesto, cuando empiezas en una red social es muy fácil caer en la sobreexposición porque no eres consciente del alcance que va a tener aquello que publicas. Además, como tienes tu comunidad, lo más normal es pensar que no va a trascender más allá de tus seguidores, pero también hay que tener en cuenta que en redes hay mucho "mirón" que aunque no te siga lo sabe todo sobre ti y puede utilizar en tu contra cualquier cosa que publiques porque todo permanece.

¿La has sufrido?

Sí. Sobre todo al principio, porque no era consciente de la trascendencia de unos tuits. Después de haber pasado por varias "batallas digitales", he aprendido a controlarme y a controlar algunas situaciones. No todo vale.

¿Hasta qué punto puede controlar una persona su presencia en redes?

Creo que en cierta medida, todos somos conscientes de la importancia de nuestro comportamiento en redes. Para mi es como si fueras andando por una calle llena de gente y te pusieras a gritar un mensaje determinado. Según lo que diga vas a provocar unas cosas u otras y deberás asumir las consecuencias (positivas o negativas) y en las redes pasa lo mismo. Con el tiempo y la experiencia aprendes a pensar las cosas dos y hasta tres veces antes de darle a "Publicar", y si tienes dudas, piensa: ¿Gritaría esto en medio de la Gran Vía de Madrid?

¿Qué medidas tomarías para regular la presencia en redes de jóvenes y menores de edad?

Se deberían hacer charlas en centros educativos impartidas por youtubers o influencers que muesteren los peligros reales de las redes por los que podemos pasar todos si no tenemos cuidado. Personas a las que los niños y adolescentes sigan y se puedan sentir identificados con su discurso. Y por que no, también estaría bien dar algunas clases de redes. Sobre todo no imponer ni prohibir nada, solo concienciar. Cuanto más te lo prohiben de joven, más quieres hacerlo y te dan igual las consecuencias.

En el caso de los concursantes de OT, ¿se enfrentan a una doble realidad?

Por supuesto. Para ellos ha tenido que ser difícil asimilar que después de estar encerrado durante tres meses sin saber nada del exterior, salgas y que como mínimo tengas 100K en Instagram. O por ejemplo Aitana, que es la que más seguidores tiene hasta el momento (673K) está consiguiendo actualmente más likes que Dulceida (2,2M) en sus publicaciones. No son conscientes de la influencia que tienen y de que deben seguir trabajando las redes sociales porque va a ser una de sus herramientas de trabajo más importantes.

También tienen que pensar que ni todo lo malo es tan malo ni lo bueno tan bueno. No tienen que creerse todos los piropos que les echen para no dejar de tener los pies en el suelo, ni tienen que hundirse por cuatro haters. Detrás de un perfil (que puede ser falso) la gente es muy valiente, y tienes que ser muy fuerte para asumir todo tipo de críticas.

¿Qué peligros entraña este fenómeno?

Si no se sabe gestionar adecuadamente, puedan tener una imagen distorsionada de la realidad y puede afectarles a la autoestima si no están mentalmente preparados. ¿Es la presencia y el impacto en redes el gran éxito de esta edición? Creo que es uno de los factores que ha hecho darle un valor añadido al programa. Había muchas ganas de que volviera el formato tras "El Reencuentro" y ha vuelto a lo grande. El casting ha sido increíble y toda la parte del éxito recae en que los concursantes han sido naturales.

Como consejo para los principiantes: Estas utilizando bien tus perfiles sociales sí...

Antes de irte a dormir, revisas tus publicaciones del día y no piensas: ¡Ay! ¡Porque no lo pensé dos veces antes de publicarlo!