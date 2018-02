Músicos por la Salud instala una de las primeras "Campanas por la Salud"

La fundación Músicos por la Salud cuya sede social está en Zaragoza, ha comenzado la instalación de "Campanas por la Salud" en los servicios de oncología de los hospitales. El objetivo de la iniciativa es cambiar la percepción sobre el cáncer, instalando campanas para ser tocadas por quienes han finalizado un tratamiento para transmitir su alegría al resto de pacientes.

Dña Carmen Vicente, directora de Gestión Sector I y II, ha comenzado la presentación de la iniciativa y ha agradecido la labor de músicos por la Salud y apostado por la apertura de los hospitales a humanizar la actividad sanitaria a través de iniciativas como esta, entre otras.

La paciente Begoña Odriozola contó su experiencia personal de 7 años de tratamiento para superar un cáncer hematológico. "No ha sido fácil, pero tampoco tan duro como se cree porque me he sentido muy apoyada por todos los profesionales", explica. Begoña Odriozola quiso transmitir dos mensajes: "El primero es que creí que me moría y no me he muerto. Y estoy fenomenal y quiero que esto llegue a la gente que pasa por lo que he pasado yo". "La segunda es un enorme agradecimiento a todos los profesionales de este hospital, a mi familia y especialmente a mi marido"

Ha proseguido D. Ramón Pérez-Lucena, secretario de la Fundación Músicos por la Salud, manifestando: "Comprobamos todos los días los beneficios de aportar momentos de felicidad, bienestar y desconexión a los pacientes durante el tratamiento y, por este motivo, queremos demostrar que este refuerzo positivo ayuda a conseguir una recuperación más eficaz". El secretario de la fundación ha tenido unas palabras de agradecimiento a las entidades que apoyan la iniciativa: ASEICA (Asociación Española de Investigación sobre el cáncer), Grupo Español Cáncer de Pulmón, Grupo Español Investigación Cáncer de Mama, Federación Española padres niños con cáncer, Fundación Seur, Agatha Ruiz de la Prada, Fundación Llorente & Cuenca, Fundación La Fuerza del Corazón de Alejandro Sanz, Fundación Juegaterapia y muy especialmente a Obra Social La Caixa que ha apoyado la presentación con la asistencia del director territorial de CaixaBank D. Raúl Marqueta.

La presentación ha contado con una actuación musical a cargo del tenor D. Ignacio Rovira acompañado al piano por Kira Rivarés.

El cierre del acto ha sido realizado por D. Pablo Martínez, director general de Derechos y Garantías de los Usuarios, que ha aplaudido la iniciativa citando al compositor Leonard Bernstein para recordar que "la música puede comunicar lo desconocido". El director general explicó hay momentos para los pacientes en los que la esperanza es algo desconocido "Recurramos a la música entonces"

Diferentes representantes de la Administración Pública, hospitales, asociaciones de pacientes, ONG y organizaciones relacionadas con la investigación también han querido acercarse a dar su apoyo a la iniciativa.

Al finalizar el acto, los asistentes han podido apoyar el proyecto, compartiéndolo en redes sociales con el hashtag #DaLaCampanada

Sobre "Campanas por la Salud"

Pretende cambiar la percepción de la sociedad sobre el cáncer, instando "Campanas por la Salud" para que los pacientes que han finalizado su tratamiento, puedan compartir su alegría con los demás.

Está iniciativa está presente en múltiples países desde hace 12 años y desde hoy comienzan a sonar en España.

La iniciativa cuenta con el apoyo de: ASEICA (Asociación Española de Investigación sobre el cáncer), Grupo Español Cáncer de Pulmón, Grupo Español Investigación Cáncer de Mama, Federación Española padres niños con cáncer, Fundación Seur, Agatha Ruiz de la Prada, Fundación Llorente & Cuenca, Fundación La Fuerza del Corazón de Alejandro Sanz, Fundación Juegaterapia y Obra Social La Caixa.