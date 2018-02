Carmen Vela asegura que si la tecnología no es inclusiva, "acabará por no ser tecnología"

En su discurso, la secretaria de Estado aseguró que si la tecnología no es inclusiva, no será de utilidad, no solo para personas con discapacidad, sino para la sociedad en general, ya que cualquiera, en algún momento de su vida, necesitará que las TIC sean accesibles

Arturo San Román 1 de febrero de 2018